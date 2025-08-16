Súdánské RSF zaútočily podruhé v jednom týdnu na uprchlický tábor Abú Šúk. Zabily 31 civilistů
Súdánské polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF) při útoku na uprchlický tábor Abú Šúk na západě země zabily 31 lidí a dalších 13 civilistů zranily. S odvoláním na záchranáře to uvedla agentura AP. Jde o druhý útok na stejný tábor v jednom týdnu. V této východoafrické zemi už více než dva roky pokračuje občanská válka, která si vyžádala desítky tisíc mrtvých.
RSF několik hodin ostřelovaly tábor Abú Šúk ve státě Severní Dárfúr, kde panuje hladomor. Mezi mrtvými bylo sedm dětí a těhotná žena. Tábor se nachází v blízkosti města Fášir, poslední město v oblasti Dárfúru, které stále drží súdánská armáda.
RSF útočí na súdánské uprchlické tábory často. V rozmezí 14 dnů v dubnu při útocích na Fášir a dva přilehlé uprchlické tábory Zamzam a Abú Šúk ve stejném státě zabily více než 500 civilistů. Do pěti oblastí země, jakož i v obou zmíněných táborech, se podle prosincové zprávy Výboru pro kontrolu hladomoru (FRC) rozšířil hladomor.
Generál súdánské armády Abdal Fattáh Burhán a velitel RSF Muhammad Hamdán Dagalo v zemi v roce 2021 společně provedli vojenský převrat, ale později se rozešli kvůli neshodám ohledně rozdělení moci. Spor 15. dubna 2023 přerostl v otevřený ozbrojený střet a následně v občanskou válku, přičemž obě strany jsou obviňovány z páchání válečných zločinů.
Súdán je válkou prakticky rozdělen na dvě části: armáda ovládá střed, východ a sever země, zatímco povstalci téměř celý západ a část jihu.
Konflikt v Súdánu, kde žije asi 50 milionů lidí, připravil o život už několik desítek tisíc lidí, z domovů vyhnal více než 12 milionů Súdánců a způsobil hladomor, kterému čelí několik milionů lidí. Občanská válka v této východoafrické zemi je proto podle mezinárodních organizací jednou z největších humanitárních krizí posledních let.