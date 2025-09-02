Súdánskou vesnici zasáhl velký sesuv půdy a vyžádal si nejméně tisíc obětí. Z obce přežil jeden člověk
Velký sesuv půdy po prudkých deštích na západě Súdánu zabil nejméně tisíc lidí. Podle agentur Reuters a AFP to uvedli ozbrojenci ovládající oblast nacházející se v občanskou válkou sužovaném Dárfúru. Ve zničené obci přežil jediný člověk, uvedlo Súdánské osvobozenecké hnutí/armáda (SLM/SLA). Zároveň vyzvalo OSN, aby pomohla vyprostit těla obětí.
Sesuv v neděli „zcela srovnal se zemí“ vesnici Tarasin v místní horské oblasti Marra, oznámilo hnutí v prohlášení. Požádalo OSN a nadnárodní organizace o pomoc při vyprošťování těl mužů. žen i dětí zasypaných pod nánosem hlíny a kamení.
Místní hory podle Reuters slouží jako útočiště obyvatelům, kteří sem prchají před válkou mezi súdánskou armádou a povstaleckými skupinami. Kvůli tomu se uchylují do oblasti, kde je nedostatek jídla či léků.
Konflikt v Súdánu, kde žije asi 50 milionů lidí, připravil o život už několik desítek tisíc lidí, z domovů vyhnal více než 12 milionů Súdánců a způsobil hladomor, kterému čelí několik milionů lidí. Občanská válka v této východoafrické zemi je proto podle mezinárodních organizací jednou z největších humanitárních krizí posledních let.