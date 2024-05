Sudetští Němci zazpívali českou hymnu a zkritzovali vlakové spojení s Bavorskem. ‚Ostuda,‘ zaznělo

„Když jedu ze Štrasburku do Paříže, tak to vlak ujede za jednu hodinu a šestačtyřicet minut,“ řekl Posselt o trase dlouhé asi 440 kilometrů.

Pokud se lidé rozhodnou jet vlakem z Prahy do Mnichova, tak na 410kilometrovou cestu potřebují zhruba šest hodin. „Člověk potřebuje více trpělivosti než za časů císaře Františka Josefa,“ napsal k tématu sudetoněmecký deník Sudetendeutsche Zeitung.

Po 35 letech od pádu železné opony a 20 let od vstupu Česka do Evropské unie je podle Posselta neúnosné to, jak Berlín dopravní spojení s českými zeměmi zanedbává.

„Potřebujeme okamžitě dopravní program středoevropského sjednocení a také častější a rychlejší vlakové spoje do Prahy,“ řekl. Zlepšení požaduje Posselt i na železnici do Chebu.

Posselt zmínil nedávné problémy na lince z Mnichova do Prahy, kdy policie musela vyklidit přeplněný vlak. „A to jen kvůli tomu, že se v Praze konaly tři koncerty,“ uvedl.

O špatném železničním propojení Česka a Bavorska hovořil Posselt již v pátek na tiskové konferenci před začátkem sjezdu. „Je to ostuda, opravdová ostuda,“ řekl.

Na zrychlení elektrifikace a modernizace tratí v česko-německém příhraničí apelují také představitelé hospodářských komor a samospráv z obou stran hranic Česka, Bavorska a Saska.

Na počátku května podepsali společnou deklaraci, ve které vybízejí české i německé spolkové ministerstvo k elektrifikaci tras mezi Drážďany a Zhořelcem a mezi Chebem a městem Marktredwitz a také k dokončení takzvané frankosaské magistrály mezi Norimberkem a Marktredwitzem.

Česko mezitím modernizuje trať z Plzně přes Domažlice k hranici s Bavorskem.

Ocenění pro Junckera

V úvodu sobotní části sjezdu krajanského sdružení opět zazněla česká hymna. Sudetští Němci ji každoročně hrají od sjezdu v bavorském Hofu v roce 2022.

K výraznému zlepšení vzájemných vztahů Česka a sudetských Němců přispělo to, že Sudetoněmecké krajanské sdružení pod Posseltovým vedením ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl Němcům po druhé světové válce zkonfiskován.

Zemský předseda Steffen Hörtler na sjezdu řekl, že sudetští Němci tehdy hleděli na vzájemné vztahy skepticky. „Věděli jsme, že se něco musí stát, že musí přijít dialog. A ten je nyní v běhu, v úspěšném běhu,“ řekl. „Pracujme na něm všichni,“ dodal.

Na sjezdu také členové sdružení udělili někdejšímu šéfovi Evropské komise Jeanu-Claudeu Junckerovi své nejvyšší vyznamenání, kterým je Evropská cena Karla IV. Juncker na sjezd ze zdravotních důvodů nepřijel, ve videovzkazu nicméně prohlásil, že ocenění ho zavazuje k další práci pro Evropu.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Podle česko-německé komise historiků při tom přišlo o život 15 000 až 30 000 lidí. Během předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 000 až 350 000 obyvatel někdejšího Československa.