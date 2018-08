‚Nesplnili úkoly.‘ Policisté dostali podmínku za zásah proti ženě, která vraždila v obchodním centru

Dvojice policistů zasahovala proti Michelle Sudků v kavárně na pražském Újezdě, kde se pokusila uškrtit mladou dívku. Policisté ženu převezli na psychiatrii, ale nesdělili lékaři všechny informace. Sudků byla po dvou týdnech propuštěna a zabila ženu na Novém Smíchově. „Jednalo se o vědomou nedbalost," řekla k případu soudkyně Helena Králová. Praha 16:16 30. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Policisté dostali za své jednání osmiměsíční podmínky s 1,5 roku dlouhou zkušební dobou. Podle soudu se dopustili maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Zatímco policisté uložený trest přijali, státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné odvolání, rozsudek proto není pravomocný.

Sudků nechali policisté Lukáš Kočer a Petr Michálek před dvěma lety převézt do psychiatrické léčebny, odkud ji lékaři o dva týdny později propustili. Ve stejný den zavraždila jinou ženu v obchodním centru na Smíchově. Za vraždu a pokus o ni potrestal soud loni útočnici 30 lety vězení.

Muži byli obžalováni ze zneužití pravomoci úřední osoby, za které hrozí až pět let vězení, přičemž by se činu museli podle trestního zákoníku dopustit alespoň v nepřímém úmyslu. K tomu ale podle soudkyně Heleny Králové nedošlo.

„Jednalo se o vědomou nedbalost. Nesplnili úkoly, které jsou stanoveny zákonnými normami. Jsou zde dány kroky, které má policejní hlídka učinit, a k tomu ze strany obžalovaných nedošlo,“ konstatovala Králová.

„Zatímco u nepřímého úmyslu je pachatel srozuměn s tím, že může způsobit porušení zákonného právního zájmu, u vědomé nedbalosti spoléhá na to, že k takovému porušení nedojde,“ uvedl v závěrečné řeči obhájce policistů Eduard Bruna, který změnu právní kvalifikace navrhoval.

„Z provedeného dokazování nevyplývá, že by Sudků úmyslně umožnili, aby se vyhnula trestnímu stíhání,“ doplnil advokát.

Státní zástupce Michal Muravský je naopak přesvědčen, že policisté s následky svého jednání srozuměni byli. Navrhl pro ně dvouletý zákaz činnosti v policejních sborech. Podle něj není pochyb o tom, že policisté na místě získali všechny podstatné informace. „Na zjištění nereagovali tak, jak jim ukládají nejen vnitřní předpisy, ale i samotný trestní řád,“ řekl Muravský.

Zákaz činnosti by ale byl podle Králové pro policisty nepřiměřeně přísný. S tím souhlasil i Bruna, trest by podle něj muže, kteří u policie působí přes deset let, profesně zlikvidoval.

„Býval bych usiloval i o zprošťující rozsudek. Protože jsem ale nechtěl nesmyslný návrh - kdo chce moc, nemá nic - tak jsem radši šel střední cestou. A paní předsedkyně jim tu nedbalost uznala. To znamená, že hoši mohou zůstat v práci, kdyby byli odsouzeni za úmyslnou trestnou činnost, tak po deseti letech skončili, bez výsluhy, bez ničeho. Myslím si, že by nebylo správné rozhodnutí je takhle zničit,“ řekl po vyhlášení rozsudku obhájce.

Oba policisté opětovně odmítli vinu. Případ podle svých slov konzultovali s dozorčí službou a veškeré informace jí předali.

„Vyhodnotili jsme, že se (Sudků) chová jako blázen, a z toho důvodu jsme ji chtěli odvézt do Bohnic,“ řekl Kočer. Dodal, že podobně postupovali i v minulých případech, kdy byli naopak pochváleni. Upozornil, že nadřízený, který jejich postup kontroloval, byl v kárném řízení potrestán jen snížením platu.

„Obžalobu kategoricky odmítám, nedokážu si představit, co by mě vedlo k tomu, abych úmyslně přehlédl pokus o vraždu,“ uvedl zase Michálek. Upozornil na to, že lékařům žádné informace podle zákona ani předat nemohli.

Muravský v závěrečné řeči zdůraznil, že činnost policistů nemá přímou souvislost s následnou vraždou. V tom mu dala částečně za pravdu i Králová, která nicméně doplnila, že některé „spojující body“ existují. I proto uložila policistům přísnější trest. „Vím, že trest není mírný, ale musela jsem zvážit veškeré okolnosti případu,“ uvedla soudkyně.

