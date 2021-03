Další plán odblokování Suezského průplavu: egyptský prezident nařídil odlehčit lodi od kontejnerů

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí nařídil zahájit práce k možnému přesunu části kontejnerů z lodě Ever Given. Plavidlo od úterý blokuje Suezský průplav. V cestě brání víc než třem stům dalších lodí. Správa kanálu pro ně zvažuje slevy. Nové vyšetřovací verze nastiňují možné příčiny nehody, mezi které nepočítají jako hlavní důvod počasí, mohlo dojít k technické závadě, není vyloučena ani lidská chyba. Káhira 21:25 28. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odblokovat Suezský průplav by mohl pomoci přesun části kontejnerů z loge Ever Given | Zdroj: Reuters

Houkáním remorkéry slavily dílčí vítězství – obří kontejnerovou loď se jim podařilo posunout o několik centimetrů.

Využily k tomu přílivu a do operace se zapojily taky bagry, které odstraňují tisíce tun písku a jílu. Ever Given má znovu funkční kormidlo a lodní šrouby.

Další práce by mohly zkomplikovat kameny, které záchranné týmy objevily pod přídí. Egyptský prezident Sísí chce plavidlo odlehčit a přesunout z něj přes 18 tisíc kontejnerů.

Taková operace by ale podle BBC mohla trvat několik týdnů a vyžadovala by sestavení vysokého jeřábu.

Správa průplavu upřesnila, že počasí nebylo hlavním důvodem nehody. Podle ní mezi další vyšetřovací verze patří technická závada nebo lidská chyba.