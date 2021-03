Suezský průplav nadále blokuje obří loď. Na průjezd čeká na dvě stě plavidel na obou stranách

400metrová loď Evergreen, která dosahuje na délku téměř tolik, jako je výška americké Empire State Building, blokuje provoz v Suezském průplavu z obou stran. Průplavem přitom denně proplouvá až 30 procent veškerého objemu přepravních lodí a 12 procent celkového obchodu se zboží. | Foto: Suez Canal Authority | Zdroj: Reuters



Další fotografie (5) Speciální záchranné týmy z Nizozemska a Japonska dorazily do Suezského průplavu, kde mají pomoct vyprostit uvízlou nákladní loď. Jedno z největších plavidel světa blokuje důležitou obchodní cestu už třetím dnem. Lodě tam neproplují ani jedním směrem. V tuto chvíli jich na obou stranách úžiny čeká kolem dvou stovek a další přibývají. Dopravci věří, že se průplav podaří uvolnit do dvou dnů. Zatím dál přicházejí o peníze. Káhira 20:13 25. března 2021

„V současné době se odhaduje, že denní ztráty jsou až 200 miliard korun. Pokud to bude opravdu trvat pouze jeden až dva dny, tak bychom to neměli jako koncoví uživatelé nijak pocítit,“ shrnul pro Radiožurnál Tomáš Kolařík z časopisu Vodní cesty a plavba.

Ze Suezského průplavu se nepodařilo vyprostit uvázlou nákladní loď. Do záchrany se zapojilo osm člunů Číst článek

Suezem proplouvá zhruba osmina světového obchodu, včetně potravin a paliva. Je to nejkratší cesta mezi Evropou a Asií.

Loď Ever Given vytočil do pozice napříč průplavem v úterý silný vítr. I tak se ale její japonský majitel za vzniklé potíže omluvil.

Ve středu se vlečné čluny snažily odtáhnout loď z polohy napříč průplavem, ta ale stále nemůže plout a je třeba ji dostat do hlubší vody. Rypadla nyní odstraňují nános naplavenin kolem ní a jedno se zarývá do písčitého břehu průplavu, na nějž narazila příď.

Kontejnerová loď Ever Given, registrovaná v Panamě, mířila z Číny do nizozemského přístavu Rotterdam. V úterý ráno kolem 6.40 uvázla na mělčině.