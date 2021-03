Vyprošťovací práce v Suezském průplavu se stále nedaří. Na uvolnění cesty čeká přes 300 lodí

Na uvolnění Suezského průplavu čeká 321 lodí. S odvoláním na správu kanálu to uvádí agentura Reuters. Čtrnáct remorkérů se snaží od půl druhé našeho času opět vyprostit loď Ever Given, která v úterý zablokovala průplav. Problémy jim ale dělá silný vítr a příliv. Pokud se nepodaří v sobotu loď vyprostit, správa průplavu ji bude muset odlehčit vyložením části jejího nákladu.

Káhira 16:52 27. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít