Novým japonským premiérem by se měl stát Suga. Vládní strana ho zvolila svým předsedou

Jošihide Suga

Suga zastává funkci mluvčího vlády a tajemníka kabinetu od prosince 2012, a je tak nejdéle sloužícím mužem na tomto postu v historii japonského kabinetu. Patří k dlouholetým poradcům dosavadního premiéra Šinzóa Abeho, který 28. srpna kvůli špatnému zdravotnímu stavu oznámil rezignaci.

Suga už před volbou slíbil navázat na odcházejícího ministerského předsedu, prosazovat politiku, „do které premiér Abe vložil svou duši a tělo“ a jako jeho blízký spolupracovník po něm převzít nedokončenou práci. Suga má pověst perfekcionisty a workoholika a je považován za obratného politika. Podle analytiků právě jemu může Abe, který byl nejdéle sloužícím premiérem Japonska, vděčit za svoji politickou dlouhověkost.

Japonská ekonomika, která je třetí největší na světě za Spojenými státy a Čínou, v letošním druhém čtvrtletí klesla kvůli koronavirové krizi v celoročním přepočtu o 28,1 procenta, což představuje její nejprudší poválečný propad. Suga už naznačil, že je případně připraven zvýšit výdaje na podporu hospodářského růstu. V předvolební debatě také uvedl, že by byl ochoten setkat se s lídrem Severní Koreje Kim Čong-unem, a to bez předběžných podmínek. Suga již také ohlásil, že nechce stát v čele pouze přechodné vlády, ale že „nový premiér by měl plnit povinnosti s důvěrou a převzít odpovědnost vůči lidem“, což v zemi vyvolalo spekulace o vypsání předčasných všeobecných voleb.

Suga byl jedním z hlavních propagátorů letošní jarní kampaně nazvané Go To Travel, kterou vyhlásil Abeho kabinet a která vyšla v přepočtu na 260 miliard korun. Měla za cíl podpořit domácí cestovní ruch ochromený koronavirovou pandemií. Kampaň se však setkala s rozporuplnými reakcemi a zastavil ji další nárůst počtu případů nákazy koronavirem v zemi.

Loni v dubnu oznámil vstup Japonska do nové éry Reiwa, která znamená řád, pokoj či harmonii a která začala spolu s vládou nového japonského císaře Naruhita. Suga si díky tomu vysloužil přezdívku „strýček Reiwa“.

V japonské politice, ve které se často pohybují lidé z vysoce postavených rodin a úřady se dědí z generace na generaci, je Suga vzácností. Jeho otec byl v severojaponské prefektuře Akita pěstitelem jahod.

Do politiky Suga vstoupil koncem 80. let, od roku 1996 je členem Sněmovny reprezentantů, dolní komory japonského parlamentu, předtím působil jako člen zastupitelstva v Jokohamě. Od září 2006 do srpna 2007 zastával funkci ministra vnitra v první Abeho vládě. V říjnu 2011 byl jmenován předsedou stranické organizace LDP, v září 2012 se stal generálním tajemníkem LDP.

V pondělí byl zvolen novým předsedou vládní Liberálnědemokratické strany. Suga se tak stane i novým japonským premiérem, parlament by o tom měl hlasovat ještě tento týden.

Suga vystudoval právo na soukromé univerzitě Hósei v Tokiu, na studia si vydělával prací v továrně na lepenku. V mládí se věnoval zápasu sumó, nyní každé ráno i večer cvičí. Nepije alkohol, ale má slabost pro sladké.

Narodil se 6. prosince 1948 ve městě Juzawa v prefektuře Akita. Je ženatý, s manželkou Mariko má tři syny.