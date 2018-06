Nejpodivnější momenty summitu: vtip, kterému se Kim nesmál, výměna pera i dojatý basketbalista

Zatímco odborníci analyzují text společného prohlášení nebo stisk rukou Donalda Trumpa a Kim Čong-una, jiní odhalují některé z nejpodivnějších okamžiků singapurského summitu. Ve své online reportáži je shrnuje zpravodajský server BBC. Singapur 18:26 12. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dojatý basketbalista, vyměněné pero i vtip, kterému se Kim nezasmál. BBC udělal výběr těch nejdivnějších momentů singapurského summitu. | Foto: koláž iROZHLAS.cz | Zdroj: Reuters

Pláže a hotely

Bývalý developer Trump obdivoval severokorejské pobřeží s tím, že „KLDR mají skvělé pláže“ a měla by je zaplnit byty, dodal, že by na nich mohli mít ty nejlepší hotely na světě. Americká vláda však v současnosti odrazuje své občany od jakýchkoliv výletů do Severní Koreje a tvrdí, že kdokoliv se pro cestu rozhodne, by si měl před odjezdem sepsat poslední vůli, píše BBC.

Vtip, kterému se Kim nesmál

Před tím, než oba dva lídři zasedli k pracovnímu obědu, Trump se ve snaze o vtip zeptal fotografů, zda „dělají všichni pěkné fotky“. „Abychom vypadali pěkní, pohlední a štíhlí," dodal Trump. Následný záběr na obličej severokorejského vůdce podle některých uživatelů sociálních sítí prozrazuje, že prezidentův komentář Kima příliš nepobavil. Zahraniční média ale také upozorňují, že není jasné, zda mu prezidentova slova tlumočník přeložil.

Kim's reaction to Donald Trump's joke is the best thing you will see all day today. #TrumpKimSummit pic.twitter.com/oLjVYIUApk — Shahjahan Khurram (@91Shahji) June 12, 2018

Výměna pera

Pera, která byla původně určena k podpisu připravených dokumentů, byla černá a měla na sobě Trumpův zlatý podpis. Krátce před podpisem to Kimovo přišel očistit jeden ze členů jeho týmu v bílých rukavicích. Na poslední chvíli se ale ke stolu přiblížila sestra Kim Čong-una, která bratrovi připravila jeho vlastní pero. Proč ale přesně došlo k výměně per, není jasné. Podle serveru britského listu The Daily Telegraph se mohl Kim obávat o svou bezpečnost, mohl se ale chtít vyhnout i tomu, aby Američané získali z potu informace o jeho zdravotním stavu.

Severokorejský poradce pokládá na stůl vyčištěné pero pro Kim Čong-una před podpisem prohlášení. | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Dojatý basketbalista

Bývalá basketbalová hvězda Dennis Rodman, který přijel při příležitosti summitu do Singapuru a je znám tím, že se s Kim Čong-unem přátelí, byl po setkání obou lídrů viditelně dojat. Novinářům řekl, že mu bylo „tolikrát vyhrožováno smrtí“ za jeho kontakty s Kimem a dodal: „Všechny ty kulky jsem ustál a stále tu jsem. Dnes je skvělý den pro všechny. Jsem tak šťastný.“ Rodman je prvním Američanem, který se setkal jak s Trumpem, tak s Kim Čong-unem. Tvrdí dokonce, že jednou severokorejskému lídrovi přivezl kopii knihy The Art of the Deal, kterou Donald Trump napsal. KLDR navštívil už pětkrát, dvakrát byl také hostem v Trumpově show Celebrity Apprentice.

Former basketball star Dennis Rodman gets emotional discussing US President Trump and North Korean leader Kim Jong Un https://t.co/fLHTXoHekI pic.twitter.com/DHm8hXCM6y — CNN (@CNN) June 12, 2018

Přenosná toaleta

Jihokorejský deník Čoson ilbo informoval, že si Kim Čong-un do Singapuru přivezl mimo jiné i vlastní přenosnou toaletu. Podle deníku tím chtěl údajně zabránit tomu, aby mohly cizí rozvědky analyzovat jeho stolici. Přenosnou toaletu s sebou vozil už také otec současného severokorejského vůdce Kim Čong-il.