Odklad jen do eurovoleb, dál ne. Lídři EU27 řeší na summitu v Bruselu žádost Britů o posunutí brexitu

Prezidenti a premiéři ostatních 27 zemí Evropské unie by ve čtvrtek měli rozhodnout, že umožní odklad brexitu nejdéle do 22. května, vyplývá z diplomatických informací světových agentur. Podmínkou je, že do příštího pátku britská Dolní sněmovna na třetí pokus schválí už od prosince hotový text dohody o spořádaném britském vystoupení z evropského bloku.

Brusel 18:43 21. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít