Signál Rusku, že Evropa stojí za Moldavskem. Nedaleko Kišiněva začíná summit evropských politiků

Nejchudší a zároveň jedna z nejohroženějších zemí Evropy Moldavsko ve čtvrtek pořádá summit Evropského politického společenství. Na zámek ve městečku Bulboaca nedaleko Kišiněva má přicestovat bezmála padesát prezidentů a premiérů z celé Evropy. Cílem summitu je mimo jiné vyjádření podpory zemi, která se dlouhodobě potýká s tlaky proruských sil. Od zpravodajky z místa Bulboaca (Moldavsko) 8:00 1. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bulboaca, místo konání historicky druhého summitu Evropského politického společenství. Moldavsko bylo vybráno jako pořadatel ze solidárních důvodů s ohledem na ruskou hrozbu, které země čelí | Zdroj: Reuters

Místo konání se nachází přibližně 40 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Moldavsko dlouhodobě čelí proruským silám, a země s přibližně čtyřmi miliony obyvatel je tak vůči Rusku ve zranitelném postavení.

‚Nepřejeme si být vydíraní Kremlem.‘ V Kišiněvě demonstrovalo 75 tisíc lidí za vstup do Evropské unie Číst článek

Kongres má podle diplomatů vyjádřit zemi podporu. Má dát najevo, že Evropa stojí za Moldavskem, nezapomíná na něj a bude ho podporovat i nadále, o čemž mluvila i moldavská prezidentka Maya Sanduová během středeční tiskového konference s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

„Přítomnost těchto lídrů v naší zemi je jasno zprávou, že moldavská republika není sama. Stejně jako není osamocen náš soused Ukrajina, který už více než rok čelí ruské invaze. Fakt, že se druhé setkání Evropského politického společenství koná ve vzdálenosti 20 km od ukrajinských hranic je důkazem silné jednoty evropského kontinentu,“ pronesla moldavská prezidentka Sanduová.

Summitu se zúčastní například francouzský prezident Emmanuel Macron nebo německý kancléř Olaf Scholz, ale i český premiér Petr Fiala. Diplomaté budou jednat v pracovních skupinách, v jedné z nich zaměřené na bezpečnost je i český premiér Petr Fiala. Dále je na programu téma energetiky a evropské propojenosti.

Především bilaterální schůzky

Lídři nebudou schvalovat formální závěry ani rozhodovat o zásadních otázkách. Očekávat lze spíše oznámení praktické pomoci Moldavsku, ať už ze strany Evropské unie nebo dalších evropských států.

„Cílem tohoto setkání není vydat nějaké prohlášení, na kterém bychom museli dlouho hledat shodu, ale cílem je vyměnit si zkušenosti, názory, pozice k tomu, jak se vyvíjí Evropa, co můžeme udělat proto, abychom posílili evropskou bezpečnost a odolnost evropské ekonomiky,“ uvedl premiér Fiala.

Dodal, že se lídři nemusí zdržovat zdlouhavým dohadováním o přesném formulování závěrů, tak, jako je to například na summitech Evropské rady. Velký benefit je podle něj i prostor na bilaterální schůzky, při kterých se mohou setkat lídři, kteří by jinak nepřišli do styku. Vloni tak v Praze k jednomu stolu zasedli lídři Arménie a Ázerbajdžánu.

Vznik Evropského politického společenství inicioval francouzský prezident Emmanuel Macron. Cílem bylo vytvořit platformu, kde se budou scházet nejen lídři Evropské unie, ale i dalších evropských států, které sdílí demokratické hodnoty. Do Moldavska tak stejně jako loni do Prahy nebyli pozváni představitelé Ruska a Běloruska.