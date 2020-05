Trump přeložil termín summitu G7 na podzim. Chtěl by přizvat i Austrálii, Rusko, Jižní Koreu nebo Indii

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se rozhodl přeložit summit skupiny G7 z konce června na podzim. Kromě členských zemí chce pozvat také Austrálii, Rusko, Jižní Koreu a Indii. Informovala o tom v neděli agentura Reuters. Do skupiny hospodářsky nejvyspělejších států světa G7 patří kromě USA rovněž Itálie, Japonsko, Kanada, Francie, Británie a Německo. Washington 4:05 31. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Joshua Roberts | Zdroj: Reuters

Trump, který skupině G7 letos předsedá, tento týden prohlásil, že by nebyl lepší příklad znovuotevření světa po pandemii covidu-19 než uspořádání summitu vůdců zemí skupiny G7 v USA ke konci června. V sobotu ale agentura Reuters napsala, že kvůli přetrvávající hrozbě nákazy koronavirem Trumpovu pozvánku na červen odmítla německá kancléřka Angela Merkelová.

V noci na neděli SELČ Trump oznámil odložení vrcholné schůzky, když mluvil s novináři na palubě Air Force One cestou do Washingtonu z mysu Canaveral, kde sledoval první start americké lodi s lidskou posádkou z území Spojených států do kosmu po devíti letech.

Šéf Bílého domu přitom podotkl, že současný formát skupiny G7 je „velmi zastaralý“ a neodráží patřičně dění ve světě. Skupina by podle něj mohla být rozšířena například o Rusko, Austrálii, Jižní Koreu a Indii. Rusko bylo součástí původní skupiny G8, v roce 2014 po okupaci a anexi ukrajinského Krymu ji ale muselo opustit.