Válka na Ukrajině, sankce proti Moskvě a vliv Číny. V Japonsku začíná summit G7, přijede na něj i Zelenskyj

V japonské Hirošimě začíná vrcholná schůzka vůdců zemí skupiny velkých světových ekonomik G7. Budou jednat o ruské agresi vůči Ukrajině, zpřísnění sankcí proti Moskvě, ale také o tom, jak se vypořádat s Čínou a jejími mocenskými nároky. Jednání se podle informací Reuters zúčastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. První kolo jednání potrvá do neděle. Aktualizováno Hirošima 7:14 19. 5. 2023 (Aktualizováno: 7:29 19. 5. 2023) „Mezinárodní společenství se nachází na historické křižovatce," řekl japonský premiér Kišida po setkání s americkým prezidentem Bidenem

Už ve čtvrtek se setkali americký prezident Joe Biden a japonský premiér Fumio Kišida. Jednali o posílení obranné spolupráce v reakci na rostoucí vliv Číny i severokorejské raketové a zbrojní programy. Oba státníci také slíbili pokračovat v podpoře Ukrajiny, která čelí ruské agresi.

Jednání se v neděli osobně zúčastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informace agentur potvrdil šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov. Půjde o Zelenského první cestu do Asie od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu loni v únoru.

Ahead of a G7 summit in Hiroshima, United States President Joe Biden told Japanese Prime Minister Fumio Kishida that Washington and Tokyo are holding Russia to account for invading Ukraine pic.twitter.com/AbEd0tvq3n — Reuters (@Reuters) May 18, 2023

„Bude se tam rozhodovat o velmi důležitých věcech. Proto je klíčové, aby tam byl náš prezident a hájil naše zájmy,“ prohlásil podle Reuters Danilov v ukrajinské televizi.

Japonská vláda původně předpokládala, že se Zelenskyj zúčastní nedělní debaty na summitu prostřednictvím videospojení.

‚Historická křižovatka‘

Členové skupiny G7, do níž patří kromě Spojených států a Japonska také Německo, Británie, Francie, Itálie a Kanada, stále více vyjadřují znepokojení nad tím, co považují za ekonomicky nátlakovou politiku Číny a její hromadění citlivých technologií.

Řešení těchto otázek však není snadné vzhledem k obrovské závislosti Západu na Pekingu jako na obchodním partnerovi a v některých případech i výrobní základně.

„Mezinárodní společenství se nachází na historické křižovatce,“ řekl premiér Kišida po setkání s Bidenem. Summit bude pro členy skupiny G7 příležitostí ukázat světu svůj závazek „svobodného a otevřeného mezinárodního řádu založeného na právním státě“, dodal Kišida, což se podle médií zdálo být mířeno jak na Rusko, tak na Čínu.

Německý kancléř Olaf Scholz ve čtvrtek prohlásil, že skupina G7 bude na jednání usilovat také o zpřísnění sankcí vůči Rusku, aby zabránila obcházení již zavedených opatření. Očekává se i debata o způsobech, jak omezit vývoz diamantů z Ruska.