Řešením syrského konfliktu musí být vznik celistvého státu s novou ústavou, shodli se lídři v Istanbulu

V syrském Idlibu musí pokračovat příměří, které předejde dalšímu hrozícímu krveprolití v zemi zničené občanskou válkou. Urychleně by měl rovněž vzniknout výbor, jehož úkolem bude vytvoření nové syrské ústavy. Podle agentury Reuters se na tom v sobotu shodli lídři Turecka, Ruska, Francie a Německa na istanbulském summitu věnovaném budoucnosti válkou zničené blízkovýchodní země. Istanbul 20:35 27. října 2018

Státníci se v závěrečném komuniké shodli na tom, že řešením syrského konfliktu musí být celistvý stát, na jehož obnově se budou pod záštitou OSN podílet všechny syrské strany.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na společné tiskové konferenci po jednání uvedl, že by ústavní výbor měl být zformován do konce letošního roku.

Ruský lídr Vladimir Putin prohlásil, že jeho země by v tomto výboru chtěla hrát aktivní roli. Turecko by podle něho mělo co nejdříve vytvořit v provincii Idlib demilitarizovanou zónu.

Německá kancléřka Angela Merkelová po jednání zdůraznila, že její země nebude tolerovat žádné použití chemických zbraní, k němuž podle Západu síly prezidenta Bašára Asada již v minulosti sáhly a způsobily smrt mnoha civilistů. Jednání se účastnil i francouzský prezident Emmanuel Macron.