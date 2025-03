ONLINE: V Londýně začal evropský summit o Ukrajině. ‚Je nutné zabránit rozdělení Západu,‘ řekla Meloniová

V Londýně začal summit evropských zemí svolaný britským premiérem Keirem Starmerem, jehož cílem je podpořit Ukrajinu a obnovit diplomatické rozhovory po páteční roztržce mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a americkou hlavou státu Donaldem Trumpem. Přítomni jsou zástupci více než desítky zemí, Česko na jednání zastupuje premiér Petr Fiala. Sledujeme online Londýn 16:57 2. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídři a zástupci 15 evropských zemí a uprostřed předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a po její levici šéf Evropské rady António Costa (2. března 2025) | Foto: JUSTIN TALLIS | Zdroj: Reuters

Účastní se i Zelenskyj, kterého podle deníku The Guardian při příjezdu do sídla Lancaster House na londýnské třídě The Mall vítaly davy podporovatelů Ukrajiny. Hlavním vchodem pro lídry vstoupil i bývalý hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil a současný velvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj.

„Musíme se shodnout, jaké kroky z tohoto setkáni vzejdou, abychom prostřednictvím síly dosáhli míru prospěšného pro všechny,“ řekl na úvod jednání Starmer. „Tedy, začněme,“ dodal.

Krátce před začátkem summitu, kterého se účastní mimo jiné představitelé Německa, Francie, Polska či EU a NATO, se britský ministerský předseda setkal se šéfkou italské vlády Giorgiou Meloniovou, která zdůraznila, že je nutné zabránit rozdělení Západu. Právě Británie s Itálií podle ní mohou pomáhat stavět mosty.

Starmer v neděli BBC řekl, že chce, aby se znovu pozornost zaměřila na příměří. Proto také už v pátek poté, co Trump v Oválné pracovně před kamerami a zraky světové veřejnosti tvrdě kritizoval Zelenského, telefonoval oběma prezidentům.

Zároveň se s prezidentem Francie Emmanuelem Macronem domluvil na tom, že spolu s Ukrajinou připraví evropský návrh příměří, o němž se pak bude jednat se Spojenými státy.

Starmer také vyjádřil jasné přesvědčení, že americký Trump chce trvalý mír. Na adresu Zelenského, který se v pátek s Trumpem v Bílém domě dostal do tvrdého střetu, podotkl, že neudělal nic špatného.

Evropský mírový plán

Nedělní summit je ostře sledovaný právě i kvůli páteční bezprecedentní roztržce. Ta vedla k horečné diplomatické aktivitě, která podle Starmera vyústila v dohodu na přípravě evropského mírového plánu. Do té se podle něj možná zapojí jedna či dvě další země. „Myslím, že jsme učinili krok správným směrem,“ poznamenal Starmer.

Evropa i Ukrajina usilují o ukončení války vyvolané před třemi roky Ruskem, ale zároveň požadují jasné bezpečnostní garance pro Ukrajinu, které by ruského prezidenta Vladimira Putina odradily od další agrese.

Naproti tomu Trump, který se v poslední době k Rusku vyjadřuje vstřícně, chce co nejrychlejší příměří, ale odmítl dát bezpečnostní záruky.

Starmer v rozhovoru s BBC řekl, že americké záruky pro Ukrajinu budou potřeba, i když Evropa navýší své obranné výdaje. Diplomaté Británie a USA se podle něj brzy setkají, aby o nich jednali. „Nemůžete mít dohodu, která se rozpadne, a toho se Zelenskyj obává,“ uvedl a označil tyto obavy za oprávněné.

Pro trvalý mír na Ukrajině jsou podle britského ministerského předsedy potřeba tři věci: silná Ukrajina, evropské bezpečnostní záruky a také pojistka ze strany Spojených států.

Ke druhému bodu poznamenal, že je pro vytvoření „koalice ochotných“, tedy evropských zemí, které jsou odhodlané postupovat rychleji než dosud, pokud jde o podporu Ukrajiny a obranu Evropy.