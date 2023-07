Expertka: Zelenskyj čekal od summitu víc. Ukrajině může pomoci vyhrát válku jen technologická převaha

Ve Vilniusu pokračuje summit NATO za přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Členské státy NATO o jeden krok zkrátili cestu Ukrajiny ke členství, nestanovily ale žádný časový plán přistupování po válce. Vedle toho upozornily na nedostatky, které ještě přistoupení Kyjeva k tomuto obrannému bloku brání. „Myslím, že osobně prezident Zelenskyj asi očekával trochu víc,“ hodnotí pro Radiožurnál ukrajinistka Lenka Víchová. Vilnius 13:51 12. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volodymyr Zelenskyj na summitu NATO | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Dosavadní výsledky summitu Severoatlantické aliance jsou pro prezidenta Zelenského spíše dobrou zprávou, anebo očekával a mohl očekávat víc?

Myslím, že osobně prezident Zelenskyj asi očekával trochu víc. Přirozeně by byl rád, kdyby se Ukrajina stala členskou zemí kvůli bezpečnosti země i kvůli tomu, že by to bylo během jeho prezidentství.

To, jak ostře vystupoval před příchodem na summit NATO, je důkazem toho, že to bral trochu více osobně. Pochopitelně vstup Ukrajiny do NATO není jen jeho osobním přáním. Ale část komentátorů tento neúspěch přičítá i jemu. A upozorňuje na to, že jedna věc je válka a pomoc NATO jako ukrajinskému vojsku a druhá, větší je práce v týlu, kterou krajští politici mohou dělat lépe.

Může hrát výraznější roli osobní přítomnost Volodymyra Zelenského na summitu?

Určitě ano, už i z toho důvodu, že politické pozvání jako takové neproběhlo a Ukrajina si bude muset garance dojednat s každou z členských zemí zvlášť, což se dnes i děje. Jeho účast a přítomnost na summitu je velmi důležitá a ve chvíli, kdy ještě nebylo jasno, zda se summitu zúčastní, mu opozice vyčítala to, že se na začátku svého prezidentství nezúčastnil třeba summitu NATO v Londýně v roce 2019.

Ale zároveň mnoho politiků a komentátorů výsledek tohoto summitu vítá a říká, že každý Ukrajinec si musí uvědomit to, že válka je především jejich válkou, že oni na výběr nemají, kdežto Západ ještě na výběr má a že mají být vděčný svým západním spojencům za pomoc, bez které by situace na bojišti vypadala mnohem smutněji. A to na středeční tiskové konferenci, zopakoval také prezident Zelenskyj.

Co bude muset Ukrajina za bezpečnostní záruky ze strany NATO udělat? Jaké reformy bude muset uskutečnit před avizovaným vstupem?

Jsou to reformy, které musí udělat Ukrajina jak před vstupem do EU, tak i do NATO. A jsou to reformy, které se týkají soudnictví, jeho nezávislosti a svrchovanosti práva. Jsou to reformy, které se týkají boje s korupcí, ale ne hraného boje s korupcí, který zastírá boj s opozicí, ale opravdového boje s korupcí. A pochopitelně jde také o svobodná média.

Skupina velkých ekonomik G7 oznámila, že představí program dlouhodobé spolupráce s Kyjevem. Zahrnovat má například sdílení zpravodajských informací, vojenský výcvik, dodávky vojenského vybavení. Jak významné pro Ukrajinu bude, pokud opravdu začne fungovat užší spolupráce s těmito významnými zeměmi?

Taková spolupráce je pro Ukrajinu životně důležitá. Ukrajina dnes nemá nad Ruskem převahu ani v technice nebo v počtu techniky, ani v lidských zdrojích. Nemá převahu ve vzduchu, která je při ofenzivě velmi důležitá. Proto jediné, co jí může pomoci vyhrát tuto válku, je technologická převaha. To znamená, že potřebuje vyspělejší zbraně než ty ze sovětských dob a k tomu jí mohou pomoci jen technologicky vyspělé země.