ONLINE: Zelenskyj varoval před rozmělněným přizváním Ukrajiny do NATO. Nahrává to Rusku

Bylo by absurdní, kdyby v úterý začínající summit ve Vilniusu nestanovil harmonogram ani pro pozvánku, ani pro členství Ukrajiny v NATO. Uvedl to na twitteru ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Poukázal přitom na údajné signály o tom, že se bez Ukrajiny diskutuje o vágních formulacích stanovujících podmínky pro přizvání Ukrajiny k členství v NATO. Podle Zelenského to jen motivuje Rusko k pokračování teroru.

Sledujeme online Kyjev/Vilnius 13:19 11. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít