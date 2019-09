Další setkání Trumpa s Kimem nás čeká ještě letos, odhaduje jihokorejská rozvědka

Další setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s vůdcem KLDR Kim Čong-unem by se mohlo uskutečnit ještě letos, přičemž přípravy na jednání státníků nejspíš začnou během dvou až tří týdnů, informovali jihokorejští zákonodárci, kterým tento odhad předložili zástupci Národní zpravodajské služby. O možném brzkém začátku dalších jednání o jaderném odzbrojení Severní Koreje po jednání s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem hovořil i sám Trump. Soul 7:36 24. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kim Čong-un a Donald Trump během svého prvního setkání | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Jihokorejská rozvědka uvedla, že další vývoj záleží na tom, zda zástupci KLDR a USA najdou během přípravných setkání společnou řeč a dosáhnou alespoň částečného pokroku. Národní zpravodajská služba zároveň informovala o tom, že před případným summitem s Trumpem se Kim chystá odjet do Číny, kde bude mluvit s prezidentem Si Ťin-pchingem.

Severní Korea nedávno uvedla, že je ochotna koncem září obnovit rozhovory se Spojenými státy o odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Trump ale dosud trval na tom, že zatím „nenastala správná doba“.

KLDR vypálila z východního pobřeží dva projektily. ,Jsme připraveni na všechny možnosti,‘ zní ze Soulu Číst článek

V pondělí byl však po jednání s jihokorejským prezidentem na okraj Valného shromáždění OSN optimističtější. „Uvidíme. Právě teď by lidé byli rádi, kdyby na to došlo. Chci ale vědět, jaký to může mít výsledek. Můžeme zjistit spoustu věcí, ještě než summit začne,“ řekl Trump.

Trump a Kim se od loňského roku sešli už třikrát, naposledy při narychlo zorganizované schůzce v těžce opevněné demilitarizované zóně mezi Jižní a Severní Koreou koncem června.

Pokrok v jednání je zatím ale jen skromný. Únorový summit Trumpa s Kimem ve vietnamské metropoli Hanoji vyšel naprázdno, když se nepodařilo dojednat úplnou likvidaci severokorejských jaderných zbraní, kterou Washington požaduje výměnou za uvolnění či odvolání sankcí.

Pchjongjang navíc v poslední době provedl několik zkoušek balistických raket krátkého doletu. KLDR varovala, že její moratorium na zkoušky jaderných zbraní a raket dlouhého doletu z roku 2017 může být u konce.