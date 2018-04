Helsinky, nebo Ulanbátar? V Číně se Trump s Kimem nesejde, spekulují média

Seznam možných dějišť plánovaného summitu se zúžil na pět míst, sdělil tento týden šéf Bílého domu. Dodal přitom, že vrcholná schůzka se s jistotou neuskuteční ve Spojených státech. Analytici spekulují o mongolské metropoli Ulánbátaru či jiných asijských hlavních městech jako Singapur nebo Bangkok. Nebo se bude summit konat v Evropě? táže se agentura DPA.

V Ženevě Kim studoval

Pro švýcarskou Ženevu, která již v minulosti hostila politicky citlivá setkání, mluví fakt, že Kim Čong-un v 90. letech ve Švýcarsku studoval na internátní škole. Jako o vhodném neutrálním místě pro summit se diskutuje také o finské metropoli Helsinkách, švédském hlavním městě Stockholmu či norském Oslu.

Švédsko funguje v Pchjongjangu jako diplomatický zástupce Spojených států, které s KLDR neudržují diplomatické vztahy. Zprostředkovává také komunikaci mezi oběma zeměmi. V březnu navštívil Helsinky i Stockholm severokorejský ministr zahraničí Ri Jong-ho.

Otázka ale je, zda bude severokorejský vůdce ochoten na setkání s Trumpem letět letadlem. Jeho otec Kim Čong-il se létání bál a všude cestoval opancéřovaným vlakem. Vlakem vyrazil na svou první zahraniční cestu ve funkci i jeho syn Kim Čong-un, když koncem března nečekaně navštívil Čínu.

Vesnice v demilitarizovaném pásmu?

Snadno dosažitelnou lokalitou by pro Kima byla vesnice Pchanmundžom v demilitarizovaném pásmu mezi oběma Korejemi, kde se příští pátek uskuteční mezikorejský summit. Místo, kde byla podepsána dohoda o příměří na konci korejské války (1950-53), má nepochybně velmi symbolický význam.

'Grandiózní událost pro celý svět.' Trump si od schůzky s Kimem slibuje veliký úspěch Číst článek

Podle zpráv amerických médií byl ale Pchanmundžom již ze seznamu navrhovaných lokalit vyloučen, stejně jako Peking, který je nejbližším diplomatickým spojencem a ekonomickým partnerem KLDR. Summit v Pekingu by totiž dával příliš velkou váhu čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi.

„Trump si nepřeje summit v žádné zemi, která je přímo zainteresována,“ uvedl profesor Ťin Čchiang-i z univerzity Jen-pien v čínské provincii Ťi-lin. Podle něj si chce Trump užít slávu historického setkání sám. Někteří politologové poukázali také na potřebu flexibility - aby Trump mohl ze schůzky odejít, pokud by to bylo nutné - bez ohledu na jejího hostitele.

„Trump každopádně nechce cestovat do Pchjongjangu, stejně jako by Kim neletěl do Spojených států,“ uvedl zmíněný expert na Severní Koreu. „Oba se bojí toho, že je druhá strana zneužije.“

„Pokud by Trump jel do KLDR, vypadalo by to jako kapitulace Spojených států. A Kim Čong-un by se zase strachoval, co se může stát, když pojede do USA,“ domnívá se profesor Ťin Čchiang-i.

Bangkok, Varšava, Ulanbátar?

Thajská metropole Bangkok se pro summit nabízí, protože tam má Severní Korea velkou zastupitelskou misi. Thajsko, stejně jako Singapur, také udržují s KLDR diplomatické vztahy. Ale jsou i další možnosti v Evropě, například Praha, kde působí jako velvyslanec Kim Čong-unův strýc. Anebo Varšava, kde mají Severokorejci také široké zastoupení.

A ačkoli některá americká média tvrdí, že by se nemělo počítat s hlavním městem Mongolska Ulánbátarem, dost věcí ve skutečnosti hovoří v jeho prospěch. „Asijské Švýcarsko“ má zkušenosti s velkými událostmi. Před necelými dvěma roky se v Ulánbátaru konal summit Asie - Evropa za účasti 34 hlav států a vysokých představitelů dalších 51 zemí. Jasnou předností mongolské metropole je i to, že je dosažitelný Kimovým speciálním vlakem. Mongolsko má rovněž dobré vztahy se Severní Koreou i se Spojenými státy.

Summit se uskuteční koncem května či začátkem června. Rozhodnutí tedy musí padnout již brzy.