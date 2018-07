Trump odstartoval summit s Putinem: Svět chce, abychom spolu vycházeli dobře

Ve finských Helsinkách začíná historicky první summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina. Prezidenti setkání vidí jako příležitost ke zlepšení napjatých vztahů mezi oběma zeměmi. „Máme před sebou mnoho důležitých věcí. Jsme jaderné mocnosti, svět chce, abychom spolu vycházeli," řekl Trump novinářům na úvod jednání. Proti Trumpově i Putinově politice v Helsinkách protestují desítky demonstrantů. Sledujeme online Helsinky 12:05 16. 7. 2018 (Aktualizováno: 13:15 16. 7. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidenti Donald Trump a Vladimir Putin při setkání v Helsinkách. | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Summit odstartoval krátkou tiskovou konferencí obou hlav států.

"Máme před sebou spoustu důležitých věcí, o kterých musíme hovořit (...) například obchod, politika, vojenství a samozřejmě také náš vztah k Číně. Svět chce vidět, že spolu vycházíme dobře. Jsme velké jaderné mocnosti, držíme 90 procent jaderného potenciálu, tato síla je negativní. Musíme s tím něco udělat. Svět na to čeká,“ uvedl Donald Trump.

Vladimir Putin přiletěl do finské metropole s půlhodinovým zpožděním; tím pádem se zpozdil i samotný summit. Ruský prezident zamířil z letiště přímo do prezidentského paláce. Poprvé přitom použil speciální ruskou prezidentskou limuzínu Aurus, která je údajně větší než reprezentační vůz prezidenta USA přezdívaný The Beast (Bestie).

Témata jednání

S Putinem chce Trump hovořit mimo jiné o údajném vměšování Rusů do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Dalším tématem jednání má být Ukrajina, která je zdrojem napětí a sankcí mezi Washingtonem a Moskvou. Rusko totiž v roce 2014 anektovalo ukrajinský Krym a začalo podporovat proruské separatisty na Donbasu, kde vypukly boje.

Kreml dal již předem na vědomí, že o Krymu diskutovat nehodlá, neboť poloostrov považuje za nedílnou součást Ruské federace. Oba státníci budou hovořit i o konfliktu v Sýrii, na jehož vyřešení mají obě strany odlišné názory.

Rusko podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova doufá, že setkání prezidentů uvolní současnou krizi mezi státy. Vladimir Putin se podle něj bude ptát amerického prezidenta i na jeho výroky o ruském plynovodu.

