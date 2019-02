ŽIVĚ: Nečekaný zvrat v jednání Trumpa s Kimem. Dohody nedosáhli, oznámil Bílý dům

Na summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una ve Vietnamu nebylo dosaženo žádné dohody. Oznámil to ve čtvrtek Bílý dům s tím, že jednání budou pokračovat. KLDR zatím nekomunikuje. Čtvrteční schůzka skončila dříve, než se očekávalo. Podle mluvčí Bílého domu Sarah Sandersové byla Trumpova tisková konference přesunuta z 09.50 SEČ na 08.00 SEČ. Důvod změny Sandersová nevysvětlila. Hanoj 7:28 28. 2. 2019 (Aktualizováno: 8:41 28. 2. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová uvedla, že dvoudenní jednání Kima a Trumpa o denuklearizaci Severní Koreje byla konstruktivní, nevedla ale k dohodě. „V tuto chvíli nebylo dosaženo žádné dohody, týmy obou zemí se však těší na setkání v budoucnu,“ konstatovala v prohlášení Sandersová.

Podle Trumpa šlo o produktivní jednání. „Zatím se nedá mluvit o průlomu. Kim Čong-un je výrazná osobnost, máme opravdu velmi dobré vztahy, ale tentokrát jsme se rozhodli, že se pro žádné řešení nevyslovíme. Myslím si, že někdy je zapotřebí, abyste ušli určitou cestu,“ řekl Trump po summitu.

Ministr zahraničí USA Mike Pompeo řekl, že vyjednávací týmy dosáhly určitého pokroku. „Pracovali jsme spolu s našimi týmy. Snažili jsme se připravit něco, co by znamenalo velký krok dopředu. Dosáhli jsme určitého pokroku za posledních 36 hodin, ale bohužel až do konce jsme nedošli,“ řekl ministr zahraničí Mike Pompeo.

Spojené státy podle Pompea chtěly po KLDR „něco víc“. „Nedospěli jsme k dohodě, která by měla význam pro Spojené státy. Takže jsme požádali Kima, by udělal něco více, k čemuž ochoten nebyl. Ale jsem optimistický a věřím, že se nám to v nejbližších dnech nebo týdnech podaří,“ dodal Pompeo.

Ministr zahraničí doufal, že se v jednání se Severokorejci dostanou dál. „Dosáhneme toho hlavního, což je denuklearizace Korejského poloostrova, což odstraní riziko na celém světě. Přál bych si, abychom se dostali dál. Ale přesto jsem poměrně optimistický. Určitého pokroku bylo dosaženo,“ myslí si Pompeo.

Americký prezident Donald Trump a ministr zahraničí Mike Pompeo na tiskové konferenci po jednání na summitu v Hanoji | Foto: Jorge Silva | Zdroj: Reuters

Kim si podle amerického prezidenta chce ponechat nějaké jaderné zbraně. „Mluvili jsme o sankcích, chtěli, aby sankce byly naprosto zrušeny. Což udělat nemůžeme. Byli ochotni denuklearizovat částečně, ale ne tolik, abychom za to mohli odstranit veškeré sankce,“ odpověděl na otázku novináře americký prezident. „Sankce zůstanou v platnosti tak, jak jsou,“ dodal Trump s tím, že Kim nenabídl dostatečný ústupek.

Trump nadále věří v úspěch jednání s Kimem v budoucnosti. „Ten rozpor určitě někdy překleneme,“ řekl Trump.

Za ukončením jednání prý nestojí americký prezident. „Neřekl bych, že to bylo moje rozhodnutí,“ řekl Trump k ukončení jednání. „Chtěl bych, aby vztahy byly zachovány,“ dodal prezident s tím, že Severní Korea neprovádí jaderné zkoušky. Kim Čong-un měl podle Trumpa slíbit, že se testovat nebude.

Trump na tiskové konferenci tvrdil, že jednání byla vedena v přátelské atmosféře a stejně tak byla také ukončena. „Byl zde potenciál podpisu, měli jsme připravené podklady, dokumenty, ale nebylo to správné. Radši udělám věci správně, než ukvapeně,“ dodal.

Trump zopakoval, že Severní Korea má velký ekonomický potenciál. Už dříve zmínil, že pokud by došlo k denuklearizaci, může se země stát novým Vietnamem a následovat úspěšný příklad „asijského tygra“.

Čtvrteční setkání

Trump a Kim spolu ve čtvrtek jednali asi půl hodiny mezi čtyřma očima a poté pokračovali v rozhovorech za účasti poradců. Následně se měli zúčastnit společného oběda, na něj ale delegace nedorazily. Podle mluvčí Bílého domu místo toho delegace pokračovali v diskusi.

V 08.00 SEČ měli podle původního plánu šéf Bílého domu a severokorejský vůdce podepsat společné prohlášení. Na tuto hodinu byla ale přesunuta tisková konference Donalda Trumpa. Nad podpisovou ceremonií tak visí otazník.

Zpravodajský server BBC News ukázal záběry na limuzíny, které již čekají připravené k odjezdu před hotelem Metropole v centru Hanoje, kde se summit odehrává. Sandersová navíc podle agentury AP uvedla, že Trump se už brzy odebere do svého hotelu.

Styčný úřad

Severokorejský vůdce Kim Čong-un na čtvrtečním jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem uvedl, že by uvítal otevření amerického styčného úřadu v metropoli KLDR Pchjongjangu. Také šéf Bílého domu tento krok označil za „dobrý nápad“ a dodal, že by se mělo jednat o reciproční opatření.

Kim a Trump se tak vyjádřili na otázky novinářů v druhý, závěrečný den summitu ve Vietnamu. Podle amerického prezidenta se čtvrteční rozhovory soustředily na proces odstranění zbraní z Korejského poloostrova.

Vůdce KLDR Kim Čong-un prohlásil, že by na summit s Trumpem nepřijel, kdyby nebyl připraven slib denuklearizace Korejského poloostrova splnit. „Kdybych to nebyl ochoten udělat, tak bych tu nebyl,“ odpověděl Kim na dotaz jednoho z amerických reportérů, zda je ochoten podniknout kroky k denuklearizaci.

Podle agentury AP byl severokorejský diktátor rovněž postaven před otázku, zda s Trumpem hovořili o lidských právech, z jejichž rozsáhlého porušování je Kim Čong-un obviňován. Trump ale dotaz zodpověděl místo něho. „Mluvíme o všem,“ řekl novinářům.