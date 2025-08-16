Summit v obrazech: Podívejte se na jednání Trumpa a Putina o míru na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin označil rozhovory s americkým protějškem Donaldem Trumpem na Aljašce za konstruktivní a užitečné. Ukrajina byla podle něj jedním z témat jednání. Trump jednání označil za extrémně produktivní, přineslo podle něj „skvělý pokrok“. Detaily ale prezidenti nesdělili. Po svých prohlášeních tiskovou konferenci ukončili, aniž odpověděli na dotazy novinářů.

Jako první na tiskové konferenci promluvil šéf Kremlu. Podle ruské státní agentury TASS prohlásil, že počítá s tím, že Kyjev a Evropa nebudou bránit v tom, co nazval pokrokem v urovnání konfliktu na Ukrajině. Ten rozpoutalo v únoru 2022 Rusko právě na příkaz Putina. Detaily nesdělil.

Putin dále řekl, že shody dosažené na summitu na Aljašce by mohly být odrazovým můstkem pro ukončení války na Ukrajině a také pro obnovení vazeb mezi Moskvou a Washingtonem. 

Šéf Bílého domu řekl, že na hodně otázkách se shodli, i když ne na všem. Na zřejmě nejdůležitější otázce se americký a ruský prezident podle Trumpa neshodli. Neuvedl ale, o co šlo. Je nicméně optimistický, že se to podaří. Ani Trump nesdělil, k čemu přesně dospěli. Putinovi nicméně poděkoval a konstatoval, že s ním vždy měl fantastický vztah.

Americký prezident také prohlásil, že má v plánu hovořit se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry o dnešním jednání s Putinem. Ruský prezident na závěr tiskové konference řekl, že dalším místem setkání by mohla být Moskva.

