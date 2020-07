Lídři unijních zemí od rána řeší v Bruselu obnovu ekonomiky zasažené pandemií. Zatím se neshodli

Premiéři zemí Evropské unie se pokoušejí dohodnout na pomoci ekonomice zasažené historicky nejprudší recesí. Jednat budou nejspíš do pozdního večera. Unijní státy rozděluje řada sporů, neshodnou se ani na tom, jak velký by mimořádný fond na pomoc ekonomice vlastně měl být.

Kvůli velkým názorovým rozdílům je složité odhadnout, zda se dohody podaří dosáhnout, tvrdí bruselský zpravodaj Radiožurnálu Viktor Daněk. Každý stát bude muset projevit silnou vůli ke kompromisu, má-li se podařit výsledek prospěšný pro celou Evropu.

Změna kritérií

Navrhovaný přepočet upřednostňuje státy jako Itálie nebo Španělsko. Předseda summitu Charles Michel jej na žádost Česka už upravil. Nově by menší roli hrálo kritérium nezaměstnanosti, a větší propad HDP.

Podle premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiš to ale není dost. „My nekritizujeme, že země na jihu Evropy dostanou velké půjčky, ale my chceme, aby to bylo spravedlivé,“ řekl.

Státy jako Nizozemsko nebo Rakousko chtějí, aby fond zemím pomáhal spíše půjčkami než dotacemi, a to výměnou za reformy. Šéf schůzky Charles Michel očekává složitá a zdlouhavá vyjednávání. Pokračovat budou nejméně do večera a pravděpodobně i o víkendu.