Summit Zelenskyj–Putin by znamenal ‚výbuch‘. Kreml se mu snaží vyhnout ze dvou důvodů, míní expert
Spojené státy společně s Ukrajinou vybízejí Kreml k uskutečnění přímého jednání mezi Volodymyrem Zelenským a Vladimirem Putinem. Dojít by k němu mělo v příštích dvou týdnech, postoj Moskvy ale ukazuje, že se bude snažit z takovéto schůzky vyvléct. „Není vůbec samozřejmé, že k této schůzce dojde a že k ní dojde v tomto formátu, respektive časovém horizontu,“ říká odborník Pavel Havlíček, podle kterého takový scénář nehraje Putinovi do karet.
Místo setkání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s ruským prezidentem Vladimirem Putinem ještě není určené, uskutečnit by se ale mělo do dvou týdnů. O plánované bilaterální schůzce informoval americký prezident Donald Trump poté, co si telefonoval s Vladimirem Putinem.
Podle jeho příspěvku na sociální síti Truth Social „začal s přípravami na schůzku“ prezidentů Ukrajiny a Ruska, po které by mělo následovat ještě třístranné jednání o ukončení války s jeho účastí.
Agentura Reuters přitom uvádí, že podle Trumpa to byla ruská strana, která navrhla uskutečnit setkání v tomto pořadí. Ruský postoj ke schůzce s ukrajinským prezidentem se však zdá být přinejmenším vlažný.
Zatímco ukrajinský prezident ihned potvrdil, že je s ruským protějškem připraven co nejdříve jednat, postoj Moskvy je mnohem opatrnější.
Jak uvedl poradce Kremlu Jurij Ušakov, prezidenti USA a Ruska během 40minutového telefonátu jen „posuzovali možnost zvýšení úrovně zastoupení“ Moskvy a Kyjeva při přímých rusko-ukrajinských rozhovorech, schůzku na nejvyšší úrovni ale nepotvrdil.
„Ať už to znamená cokoliv, vypadá to jako na hony vzdálené přijetí Trumpovy pozvánky, aby se Putin setkal se Zelenským,“ komentuje výroky Putinova poradce magazín The Time. Podle něj se tak zdá, že má Kreml jiné plány než se v dohledné době setkat se Zelenským, jak si přeje americká a ukrajinská strana.
Jestli tedy Putin se Zelenským v příštích dvou týdnech skutečně usednou k jednacímu stolu, není vůbec jisté ani podle odborníka na Rusko a Ukrajinu z Asociace pro mezinárodní otázky Pavla Havlíčka (TOP 09).
„Poradce diktátora Putina Jurij Ušakov zmiňoval, že s tím Rusové nejsou úplně ztotožněni. Možná to je jejich reakce na průběh pondělního vyjednání. Není proto vůbec samozřejmé, že k této schůzce dojde a že k ní dojde v tomto formátu, respektive časovém horizontu,“ říká pro iROZHLAS.cz, s tím, že výsledek pondělního jednání v Bílém domě Rusy pravděpodobně nepotěšil.
Po pátečním summitu Trump–Putin na Aljašce totiž na straně amerického prezidenta došlo k jistému obratu a jeho postoj se závěrům z pátečního americko-ruského jednání o něco vzdálil.
„Výsledek, se kterým Trump Putinovi volal, už pravděpodobně nebyl takový, že by znamenal samozřejmou kapitulaci Ukrajiny a neproběhlo by to za podmínek, které Putin nastavil. Na to konto pak mohl Putin cuknout,“ odhaduje analytik a připomíná, že ještě v pátek projevoval šéf Kremlu ochotu se se Zelenským setkat.
Rusko hraje o čas
Otázkou tedy zůstává, jestli se Trumpem narýsované setkání Putina se Zelenským v příštích dvou týdnech nakonec odehraje.
Rusko zatím neřeklo jasné ano, ani jasné ne. Nejednoznačně se jeví také úterní slova ruského ministra zahraničí Sergeja Lavrova, podle kterého Moskva nevylučuje žádný formát jednání, případný summit prezidentů Ruska a Ukrajiny ale musí být důkladně připraven.
Krátce po pondělním jednání v Bílém domě neskrýval pochybnosti ani finský prezident Alexander Stubb. „Uvidíme, zda se Putin odváží přijít na tato jednání, zda se odváží přistoupit na třístrannou schůzku, anebo se opět snaží získat čas,“ řekl Stubb novinářům.
Přímému kontaktu s Volodymyrem Zelenským se Putin ostatně snažil vyhnout už během letošního jednání v Istanbulu, kde se poprvé od začátku totální ruské války proti Ukrajině uskutečnilo přímé setkání zástupců válčících zemí. Ani tehdy k jednání na nejvyšší úrovni nedošlo, a to právě kvůli postoji Moskvy.
Zdroje z Kremlu tehdy pro list The Moscow Times vysvětlily, že Putin nepovažuje Zelenského za sobě rovného, proto by se s ním sešel jen v případě jeho „veřejné kapitulace“. Zároveň ale dodaly, že Trumpovu výzvu Kreml nemůže přímočaře odmítnout, aby si ho proti sobě ruská strana nepoštvala.
Podobné vysvětlení se tedy nabízí i dnes. Podle Havlíčka se přitom Moskva snaží takovému setkání vyhnout ze dvou hlavních důvodů.
„Zaprvé, Putinovi není setkání se Zelenským příjemné. Dlouhou dobu totiž tvrdili, že Zelenskyj není legitimní prezident, že je loutkou a mají s jeho osobou problém. Druhý důvod pak je, že se ta hra nedá ve třech hrát. Pokud sedí u stolu Putin, Zelenskyj a Trump, už Trumpovi nevysvětlí, že Ukrajinci jsou ti nekonstruktivní. Nedokážou zároveň přitlačovat Ukrajince ke zdi, aby z nich dostali všechno, co chtějí,“ říká analytik a dodává, že kvůli tomu nemůže schůzka se Zelenským Putinovi vyhovovat.
Stejně jako během istanbulských rozhovorů však Rusko nemůže Trumpův návrh na přímá jednání jednoduše smést ze stolu. V takovém případě by americká administrativa měla reagovat prostřednictvím sankcí a dalších protiopatřeních, míní odborník Asociace pro mezinárodní otázky.
„V okamžiku, kdy Rusové odkryjí karty a řeknou, že nechtějí dělat tohle ani tamto, a začnou dělat problémy, by pak měla následovat přímočará reakce ze strany Američanů. Pokud nechcete být konstruktivní, musíme reagovat politikou sankcí. Na druhou stranu ale nevíme, jestli to Rusové nebudou chtít zase manipulovat a říkat: ‚Budeme jednat, ale na jiné úrovni. Nebude to nejvyšší prezidentský formát, ale nižší úroveň, potřebujeme víc času‘ a tak dále,“ míní Havlíček.
„Možná se tak budou opět snažit hrát o čas, protože to je v jejich zájmu. Stále mají tu konstantu, že chtějí přepsat podmínky z hlediska toho, jak jsou rozděleny mocenské poměry na Donbasu a zejména v Doněcké oblasti, kde se snaží vojensky tlačit a získat co nejvíce území,“ dodává odborník na Rusko a Ukrajinu.
Ruské zastrašování
Zatímco Kreml se snaží cestu k summitu Putin–Zelenskyj co nejvíce zbrzdit, ukrajinský prezident v jeho uskutečnění doufá už delší dobu.
Jak uvedl po pondělním jednání v Bílém domě, schůzka by se měla uskutečnit bez jakýchkoliv předběžných podmínek. Právě během jednání mezi Ukrajinou a Ruskem by se také mělo rozhodnout o územních otázkách, dodal ukrajinský prezident.
Co tedy od případného jednání mezi lídry válčících zemí očekávat, pokud by k němu mělo skutečně dojít? Podle Havlíčka by následoval „nutný výbuch“. Pozice obou znesvářených zemí jsou totiž naprosto odlišné.
„Na ruské a ukrajinské straně jsou dvě věci, které jdou zcela proti sobě. Pro Ukrajinu je nesmírně citlivá otázka území, zejména de iure uznání například poloostrova Krym. To by muselo proběhnout prostřednictvím referenda, což je podle mě zcela samozřejmé. Pro Ruskou federaci to je zase otázka garancí a případného zapojení západních vojáků na obranu Ukrajiny,“ popisuje hlavní sporné body pro iROZHLAS.cz.
K podílu na zajištění bezpečnostních záruk pro Ukrajinu se v pondělí přihlásil i samotný Trump, i když zatím není jasné, jak přesně by americká podpora měla vypadat. Hovoří se nicméně o zárukách podobných článku 5 smlouvy o Severoatlantické alianci, který má zaručovat kolektivní obranu jakéhokoliv napadeného členského státu.
Pravidlo v duchu jeden za všechny, všichni za jednoho by tak mělo platit i v případě budoucí ochrany Ukrajiny. „Pokud by ruská agrese pokračovala, evropští vojáci podporovaní Američany by se tomuto tlaku měli vzepřít. To by byl obrovský gamechanger, na který Rusové nechtějí přistoupit,“ popisuje Havlíček.
Zatímco ještě v neděli Trumpův zmocněnec Steve Witkoff v televizi CNN tvrdil, že Putin s poskytnutím bezpečnostních garancí v duchu článku 5 souhlasil, v pondělí se ruské vedení vůči takovému návrhu ostře ohradilo.
Krátce před jednáním v Bílém domě vydalo ruské ministerstvo zahraničí prohlášení, kde se staví proti působení zahraničních vojáků na Ukrajině a tvrdí, že by to vedlo k „nekontrolované eskalaci konfliktu s nepředvídatelnými důsledky“.
Kreml tak opět přistoupl k taktice zastrašování, která má Západ od jeho plánů odradit. „Rusové se opět snaží využívat rétoriku eskalace, kdy by za nic vlastně neručili, a varují, že by to mohlo znamenat rozšíření konfliktu i za hranice Ukrajiny. Tímto straší západní síly a snaží se je od tohoto kroku odrazovat,“ uzavírá analytik.