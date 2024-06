Superpredátoři, vraždy dětí i USA bez terorismu. Podívejte se na 5 lží z diskuse Bidena s Trumpem

Joe Biden a Donald Trump se v noci ze čtvrtka na pátek střetli v první ze dvou předvolebních diskusí. Oba se během ní dopustili řady nepravdivých nebo zavádějících tvrzení, konkrétně jich televize CNN napočítala 9 současné hlavě USA a přes 30 bývalému šéfovi Bílého domu. Podívejte se na pět nejzajímavějších, jak je vybral server iROZHLAS.cz. Atlanta 12:32 28. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden a Donald Trump se ve v noci ze čtvrtka na pátek střetli v první ze dvou předvolebních diskuzí | Zdroj: Reuters

Žádný teroristický útok

„Za mé vlády k žádnému teroristickému útoku nedošlo,“ řekl Trump během diskuse o boji Izraele s Hamásem a útoku 7. října loňského roku. Jak ale uvádí CNN, tento výrok je nepravdivý, a to i v případě, že bychom brali v potaz jen teroristické akce, které mají na svědomí islámští radikálové.

‚V životě jsem neslyšel tolik blábolů.‘ Trump a Biden se střetli v první ze dvou debat Číst článek

Sama Trumpova administrativa označila útok v New Yorku v roce 2017, při kterém zemřelo osm lidí a další byli zranění, za teroristický čin na podporu takzvaného Islámského státu. Tři američtí vojáci také zemřeli v roce 2019 na Floridě po akci příslušníka saúdskoarabské armády.

Trumpova administrativa zaznamenala také několik aktů domácího terorismu. Jedním z nich bylo i rozeslání improvizovaných výbušných zařízení televizi CNN, několika demokratickým politikům a dalším lidem v roce 2019.

Černoši jako superpredátoři?

Trump také Bidena obvinil z toho, že v 90. letech nazýval černochy „superpredátory“. Ten ale nikdy tento výraz veřejně nepoužil a ani nepodpořil kriminologickou teorii, která za tímto termínem stojí. Pouze v roce 1994 při prosazování zákona o kriminalitě mluvil o „predátorech v našich ulicích, kteří jsou za hranicí zákona“.

Tento termín naopak ve stejném roce – tedy 1994 – použila Hillary Clintonová, která se v roce 2016 postavila Trumpovi v prezidentských volbách. V tomto roce se také za svůj výrok omluvila.

A k výroku o superpredátorech neměl také daleko sám Trump. V roce 2000 ve své knize napsal, že podporuje zpřísnění trestů a policejní dohled v ulicích, a varoval před „vlčími smečkami“ mladých zločinců potulujících se po ulicích. U toho citoval zdiskreditovanou analýzu spojenou právě s teorií superpredátora.

Žádní vojáci nepadli

„Pravdou je, že jsem jediným prezidentem v tomto desetiletí, který nemá žádné vojáky umírající kdekoli na světě,“ zaútočil v jiné části debaty Biden na Trumpa.

Americká gerontokracie: když Bílému domu i Kongresu vládnou starci, kteří zapomínají, zamrzají a škobrtají Číst článek

Jen letos ale zemřeli tři vojáci na malém stanovišti americké armády v Jordánsku. Další dva příslušníci jednotky SEAL pak padli u somálského pobřeží při nočním zadržování vojenské pomoci z Íránu do Jemenu. Několik vojáků zemřelo při výcvikových misích. A 13 také při sebevražedném útoku na kábulském letišti při stahování jednotek z Afghánistánu.

Zabíjení dětí

Exprezident Trump pak zopakoval své časté tvrzení, že demokraté chtějí zabíjet děti v „osmém měsíci, devátém měsíci těhotenství, nebo dokonce po narození“. Dokazovat to má i podpora bývalého guvernéra Virginie pro návrh zákona, který by uvolnil omezení pro provádění interrupcí.

Něčemu takovému se říká infanticida a ta je ve všech státech USA nezákonná. Nepravdivý je i výrok o podpoře ze strany exguvernéra, demokrata Ralpha Northama. Ten pouze podpořil státní opatření, které by výrazně uvolnilo omezení pro pozdní potraty, pokud plod není životaschopný. Northam nemluvil o infanticidě.

Národní garda

Trump se dopustil také nejméně dvou nepřesností, co se týče Národní gardy. Tvrdil například, že on ji rozkázal nasadit kvůli nepokojům, které vypukly v roce 2020 v Minneapolisu po vraždě George Floyda policistou.

„Když se podíváte do Minnesoty, do Minneapolisu, co tam udělali s požáry po celém městě – kdybych nepřivedl Národní gardu, to město by bylo zničeno,“ tvrdil Trump v debatě.

Kokain a zbraň. Odsouzení Bidenova syna volby ovlivnit nemusí, politolog tipuje nepodmíněný trest Číst článek

Pravdou ale je, že gardu nasadil demokratický guvernér Minnesoty Tim Waltz, a to sedm hodin předtím, než Trump veřejně pohrozil jejím vysláním.

Miliardář také zkusil opět obvinit kalifornskou demokratku a tehdejší předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou z toho, že odmítla jeho nabídku, aby Kapitol 6. ledna 2021 chránilo 10 000 příslušníků Národní gardy.

Tento výrok je ale z celé řady důvody problematický. Jednak neexistuje důkaz, že by Trump něco takového Pelosiové nabídl. A i kdyby ano, šéfka Sněmovny reprezentantů neměla pravomoc něco takového odmítnout. Zaprvé bezpečnost Kapitolu nemá na starosti a za druhé nemá žádnou pravomoc nad Národní gardou distriktu Columbia, která spadá přímo pod prezidenta.

Žádný důkaz o podobné nabídce nenašel ani výbor Sněmovny reprezentantů při vyšetřování útoku na Kapitol. Tehdejší Trumpův ministr obrany Christopher Miller si pouze vzpomněl, že 5. ledna prezident Trump krátce a neformálně nadhodil myšlenku Národní gardy chránící Kapitol, ale považoval to za vtip a v žádném případě za pokyn.