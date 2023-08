Ruský generál Surovikin byl zbaven funkce, píší média. Údajně věděl předem o vzpouře wagnerovců

Ruský generál Sergej Surovikin, zástupce velitele ruských jednotek nasazených na Ukrajině, byl odvolán z funkce šéfa vzdušných a kosmických sil. Na telegramu to v úterý uvedl Alexej Venediktov, který stál v čele nezávislé rozhlasové stanice Echo Moskvy až do jejího uzavření po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Ruské úřady se k tomu nevyjádřily, poznamenala agentura Reuters, Venediktovo vyjádření však sdílely některé ruské nezávislé servery. Moskva 22:46 22. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Surovikin se na veřejnosti objevil naposledy 24. června, kdy probíhala vzpoura wagnerovců (archivní foto) | Foto: Mikhail Metzel | Zdroj: Reuters

S odvoláním na své zdroje stejnou informaci večer zveřejnil také server RBK. „Armádní generál Sergej Surovikin byl odvolán z funkce z důvodů převelení na jinou pozici a je k dispozici (ministerstvu obrany),“ řekl RBK zdroj seznámený se rozhodnutím. Jiný zdroj serveru řekl, že je generál v současnosti na „krátké dovolené“.

Surovikin se na veřejnosti objevil naposledy 24. června, kdy se podle ruských úřadů pokusil šéf Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin se svými žoldnéři o ozbrojenou vzpouru. Zatímco Prigožin hovořil o tažení na Moskvu, Surovikin se objevil na videu, kde rozpačitě a bez insignií vyzval šéfa wagnerovců, aby se vzdal, píše Reuters.

List The New York Times po incidentu napsal, že o vzpouře generál dopředu věděl, a stanice CNN uvedla, že tajně byl vysoce postaveným členem žoldnéřské skupiny. Listy The Moscow Times a Financial Times pak uvedly, že byl generál v souvislosti se vzpourou zadržen.

Poslední oficiální zprávy o osudu generála jsou z 12. července, kdy šéf obranného výboru ruského parlamentu Andrej Kartapolov uvedl, že se Surovikin rekreuje a není k dispozici. Surovikin byl funkce velitele vzdušných a kosmických sil, kterou zastával od října 2017, zbaven dekretem ruského prezidenta Vladimira Putina, uvedl Venediktov.

Server Meduza pak s odvoláním na novinářku Xeniju Sobčakovovou napsal, že generál byl propuštěn neveřejným dekretem 18. srpna. Přezdívaný „generál Armageddon“ kvůli bezohledné taktice bombardování syrských měst, Surovikin od loňského října do letošního ledna velel ruským invazním vojskům na Ukrajině, pak ho na tomto postu nahradil náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov. Surovikin se stal jedním z jeho zástupců.