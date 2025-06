Suvalský koridor jako Achillova pata NATO. Proč je pro Putina území na polsko-litevské hranici tak důležité

Z pohledu Aliance platí za bod nejzranitelnější, za „ideální“ pak pravděpodobně z toho Putinova. Suvalský koridor na polsko-litevské hranici je úzký, několik desítek kilometrů dlouhý pás vklíněný mezi Kaliningradskou oblast a Bělorusko. Právě dané území se v případě, kdyby se Moskva rozhodla Pobaltí napadnout, jeví jako její potenciální odrazový můstek. Polsko i Litva se tak snaží zvyšovat jeho ochranu, včetně modernizace infrastruktury. Suvalky 6:20 25. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Města Wojciuliszki a Trompole na polsko-litevské hranici blízko Suvalského koridoru | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Poklidné lesy, kopce a pole, čas od času se objeví menší vesnice či město. Suvalský koridor je 65 kilometrů dlouhé pásmo táhnoucí se podél polsko-litevských hranic spojující území Polska s Pobaltím, tedy východním křídlem NATO.

Byť se do hledáčku médií až tak často nedostává, vedení Severoatlantické aliance kvůli komplikované poloze zaměstnává dlouhodobě. Má totiž jít o její Achillovu patu, respektive území, jenž se nejvíce nabízí jako pravděpodobný odrazový můstek, odkud by Moskva mohla napadnout pobaltské státy.

Řada expertů uklidňuje, že riziko bezprostředního útoku není na pořadu dne. „Domnívám se, že hlavní hrozba, jež vůči Pobaltí existuje, je omezená forma agrese, která by testovala soudržnost Severoatlantické aliance. Ze strany Ruska by mohlo dávat smysl vyprovokování pobaltských států k reakci vůči třeba tamější ruské menšině. Plnohodnotná invaze je něco nepravděpodobného,“ nastiňuje pro iROZHLAS.cz bezpečnostní analytik Jan Ludvík.

Jenže západní tajné služby varují před hrozbou ruského útoku dlouhodobě. „Není otázkou, zda Rusko zaútočí, nýbrž kdy,“ uvedl podle severu Politico Ragnar Vaiknemets, zástupce ředitelky estonského zdravotnického úřadu. „Poláci a obyvatelé pobaltských zemí se musí připravit na nejhorší,“ zdůraznila pak tajemnice lotyšského ministerstva zdravotnictví Agnese Valulieneová.

Území ve vedení Aliance vzbuzuje starosti především z toho důvodu, že jej mezi sebou svírá ruská Kaliningradská oblast a Bělorusko, což z něj v případě útoku z jejich strany může činit „ideální“ výchozí bod. S jeho ovládnutím by Rusové celé Pobaltí odřízli od možnosti pozemního zásobování.

Klíčová infrastruktura

„Kontrola nad koridorem by mohla izolovat pobaltské státy a vytvořit tak fait accompli, což by NATO donutilo k vysoce riskantnímu rozhodnutí: eskalaci nebo přijetí porážky,“ uvádí ve své analýze think-tank Institut Roberta Lesinga.

O možné patové situaci pro NATO mluví i Ludvík. „Z čeho má dlouho strach, je, že by Rusko zvolilo takzvanou deeskalaci, tedy že by například hrozilo použitím jaderných zbraní a postavilo jej před rozhodnutí, kdy by si muselo vybrat, zdali skutečně riskovat plnohodnotnou jadernou válku, nebo státy ponechat okupované. A Alianci jde právě o to, aby ji Kreml nepostavil před hotovou věc,“ podotýká analytik.

Polsko i Litva s uvědoměním rizik obranu příslušné části hranice pravidelně posilují. Ve hře jsou například betonové bariéry nebo ochrana před rušením signálu GPS, země tam pořádaly vojenská cvičení. Zásadní však je i potřebná modernizace železniční a silniční infrastruktury včetně dvou hlavních silnic s cílem zajistit efektivnější logistiku.

„Z bezpečnostního a obranného hlediska jsou pro nás dané silnice klíčové,“ potvrdil litevský náměstek ministra obrany Tomas Godliauskas.

Problém chybějící infrastruktury zmiňuje také Ludvík, podle nějž už daná situace byla velmi dobře poznat i na Ukrajině. „Podíváte-li se na oblast Suvalského koridoru na mapě, je tam jedna silnice a pak další, menší. Ve chvíli, kdy se jeden klíčový komunikační koridor dostane do dosahu nepřítele, ať už dělostřelectva či FPV dronů, stává se téměř nepoužitelným,“ upozorňuje.

Analýza zmíněného think-tanku shrnuje několik důvodů, proč území pro Kreml představuje tak důležitý cíl. Klíčová je hlavně možnost přerušení pozemního spojení a vzniku nárazníkové zóny pod ruskou správou, dále donucení NATO k vyjednávání za jeho podmínek „včetně zastavení další expanze a snížení vojenské pomoci Ukrajině“, narušení politické soudržnosti Aliance či otestování závazku jejích členů ke článku 5.

Baltské moře

Jako záminky k útoku pak předkládá vidinu možné porážky Ruska na Ukrajině, aby „Putin odvedl pozornost NATO“, průlom v jednání o členství Ukrajiny v Alianci, využití situace, kdy se jednota Západu i vzhledem k rétorice Spojených států zdá nejistá či pád autoritářského režimu Alexandra Lukašenka nebo protivládní demonstrace, jichž by Kreml „pod rouškou bezpečnosti“ v Bělorusku mohl využít k rozmístění ruských jednotek.

Lukašenko se již v minulosti k obsazení Suvalského koridoru více či méně napřímo vyjadřoval a vedl o něm diskuse se svými armádními důstojníky. V září se má také na běloruském území odehrát společné rusko-běloruské vojenské cvičení zvané Zapad-2025.

Zásobování Pobaltí by nicméně v případě nouze mělo být proveditelné ještě jednou cestou, a sice tou námořní, po Baltském moři. To od loňského března v podstatě obklopují země NATO, kdy se členem rok po Finsku stalo i Švédsko. Oba skandinávské státy o členství požádaly po začátku ruské invaze na Ukrajinu.

Podle Jana Ludvíka toho ale jejich vstup co do možností a garance vojenského zásobovaní po vodě tolik nezměnil, neboť státy už tak jako tak byly součástí Evropské unie. „Problémem by ale byla zranitelnost případných zásobovacích konvojů vůči ruským vzdušným a námořním silám,“ doplňuje analytik.