Na Kypru kvete svatební turistika. Berou se tam lidé z Blízkého východu, které by jinde neoddali

V malé obřadní síni larnacké radnice odříkává oddávající Georgios Lakkotrypis anglický text manželského slibu. Slova opakuje mladý izraelský pár ve svatebních šatech. Jsou tu jen oni tři, fotograf a blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Svatební turistika: ve svých zemích nemohou mít občanský sňatek, létají proto na Kypr. Na místě natáčel zpravodaj Štěpán Macháček

„V Izraeli existují jen náboženské sňatky. My jsme zaprvé náboženský obřad nechtěli, a za druhé ani mít nemohli. Jeden z nás totiž není žid,“ vysvětluje mi důvod tohoto prostého svatebního aktu Nikita Zazulinsky.

S Anastasiou Maslovovou si právě odnášejí oficiální kyperský dokument, že jsou manželé.

„Oba jsme Izraelci. Narodili jsme se na Ukrajině. Mně byly čtyři roky, když jsme do Izraele emigrovali, a mé ženě tři. Izrael je naše vlast, ale občanský sňatek tam uzavřít nemůžeme," vysvětluje.

Oslavu s přáteli a rodinou prý měli v Izraeli před týdnem, pak sedli na letadlo a za půl hodiny přistáli na Kypru. „Přiletěli jsme jen na dva dny. Prostě se nechat oddat a zase hned letíme zpátky do Izraele,“ říká novomanželka Anastasia. Izraelské úřady jim kyperský dokument bez problému uznají.

Svatební turistika: ve svých zemích nemohou mít občanský sňatek, létají proto na Kypr, kde je ve městě Larnaka bez problémů oddají | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Stavební šaty, nebo kraťasy a batoh

„Většina cizinců, kteří tu uzavírají sňatky, jsou z Blízkého východu: z Izraele, Libanonu, Dubaje nebo z Egypta. Často jsou to smíšené páry, třeba Izraelci s cizinci, protože doma se takhle vzít nemůžou,“ vysvětluje oddávající Georgios Lakkotrypis, který má na dnešek naplánovaných pět sňatků.

‚V lásce je síla, nepodceňujte ji.‘ Podívejte se na výroky, které se zapíší do historie královské svatby Číst článek

„Někdy přiletí i s rodinnými příslušníky, jindy přicestuje jen samotný manželský pár. Někdo přijde slavnostně ve svatebních šatech, jiný pár zase třeba jen v trepkách, kraťasech a s batohem na zádech,“ přibližuje.

Paraskevi Anastasiouová má na radnici na starost sňatkové dokumenty. Právě teď objevila, že syrsko-libanonský pár, který čeká na oddání, má nesrovnalosti ohledně rodinného stavu.

Žena je totiž podle dokladů už vdaná. Často se ale prý s takovými problémy nesetkávají.

„Vím, že v islámských zemích si mohou vzít víc než jednu ženu, ale podle našich kyperských zákonů to nejde,“ zlehčuje situaci Anastasiouová. „Páry to samozřejmě vědí, znění kyperských zákonů si před příjezdem zjistí," doplňuje.

Svatební turistika: ve svých zemích nemohou mít občanský sňatek, létají proto na Kypr, kde je ve městě Larnaka bez problémů oddají | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

1100 oddaných ročně

Za minulý rok oddali na larnacké radnici 1100 párů, 800 z nich prý byli Izraelci a Libanonci. Na obřad se chystá další svátečně oblečená dvojice. Ani oni nemají doprovod přátel či rodiny.

Svateb s cizinci v Česku přibývá. Muži chtějí Slovenky a Ukrajinky, ženy spíš vybírají na Západě Číst článek

„V Libanonu udělat civilní obřad nejde. Moje nastávající má kromě libanonského i belgické občanství. Jenže libanonský církevní sňatek jí v Belgii neuznají, tak jsme museli letět na Kypr uzavřít občanský," podotýká Elias Mufarridž.

S Kristen Chorosovou jsou oba libanonští křesťané, ale znají dost případů, kdy snoubenci pocházejí z odlišných náboženských skupin.

„Na Kypr jezdí uzavřít sňatek hodně bohatých Libanonců. A bývá to i tak, že když si chce libanonský křesťan vzít libanonskou muslimku, nezbývá jim než se vzít na Kypru," vysvětluje Kristen.

Mohli by samozřejmě kdekoliv v Evropě, ale z Bejrútu do Larnaky to trvá letadlem jen zhruba 20 nebo 30 minut. „Včera večer jsme přiletěli, dneska se vezmeme, a ráno letíme zpátky do Libanonu," těší se mladí Libanonci Elias a Kristen.