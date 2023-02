Mlátili ukrajinské zajatce celé dny a noci. Vyhrožovali i znásilněním, říká ruský voják o svých nadřízených

Konstantin Jefremov, který sloužil jako poručík v záporožské oblasti, viděl ruské vojáky mučit ukrajinské válečné zajatce. Některým z nich i vyhrožovali znásilněním. „Ze srdce se omlouvám celému ukrajinskému lidu, že jsme přišli do jejich domovů se zbraní v ruce,“ řekl deníku The Guardian. A dodal, že kdyby věděl, co ho čeká, vybral by si radši místo války vězení. V danou chvíli byl ale podle svých slov příliš zbabělý. Velká Británie 17:27 3. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští vojáci rabovali vše, co se dalo. | Zdroj: Reuters

Jefremov není jediným ruským vojákem, který z Ruska utekl a následně se vyjádřil o krutosti války na Ukrajině. Deníku The Guardian už dříve popsal dění na Ukrajině Pavel Filaťjev a uvedl, že nevidí ve válce žádnou spravedlnost.

Na sociální síti VKontakte (ruská obdoba Facebooku) zveřejnil také své 141 stránkové memoáry, čímž otevřel pomyslnou Pandořinu skříňku. Popisuje v nich totiž svou roli ve válce, den za dnem.

Píše, jak jeho výsadkářská jednotka byla poslána z Krymu na pevninskou Ukrajinu do Chersonu, který obsadili. A jak se následujících pět měsíců nemohli pohnout z místa, protože byli pod těžkou dělostřeleckou palbou. Filaťjev byl nakonec kvůli zranění evakuován a z Ruska poté utekl.

Nikita Chibrin

O svůj příběh se podělil i další ruský voják, Nikita Chibrin, který po útěku žádal o azyl v Madridu. Ruský vpád na Ukrajinu označil jako kriminální válku, kterou největší země světa začala.

Chibrin svým nadřízeným řekl o svém negativním názoru na válku, čímž automaticky zhoršil své postavení z mechanika na čističe a nakladače. Podle jeho svědectví ruští vojáci často rabovali ukrajinské domovy a brali si vše, co mohli – elektroniku, ale třeba i pračky.

Konstantin Jefremov

Konstantin Jefremov sloužil dříve v Čečensku, v 42. motostřelecké divizi ruské armády, která se zabývala hlavně odminováním. Na začátku února 2022 byl ale poslán i se svou jednotkou na Krym, kde se měl zúčastnit „vojenského cvičení“.

Když se dozvěděl, že „vojenské cvičení“ je jen označení pro válku na Ukrajině, snažil se utéct. Chtěl se vrátit na základnu do Čečenska a rezignovat, protože byl proti bojům. Místo rezignace ale bylo Jefremovi „nabídnuto“ deset let ve vězení, pokud dezertuje. Dnes si to vyčítá a dodává, že se měl o útěk snažit více.

Následně se jeho jednotka dostala do oblasti okupovaného Melitopolu, kde Jefremov viděl zvěrstva, která následně popisuje. V Bilmaku, město na severovýchodě od Melitopolu, viděl, jak jeho nadřízení mučili tři ukrajinské vojáky: „Během výslechu je po celý den bili a pokračovali s tím i během noci.“

Znásilnění mopem

Když se velitelé dozvěděli, že jeden z vojáků byl měl být ukrajinským sniperem, zešíleli: „Mlátili ho dřevěnou pálkou a nakonec střelili do nohy i ruky.“

„Stáhli mu kalhoty a vyhrožovali, že ho znásilní mopem. Poté ho měl znásilnit i další Rus. A to vše chtěli natočit a poté poslat sniperově přítelkyni.“ The Guardian nebyl schopný nezávisle potvrdit Jefremova obvinění, vše se ale shoduje s reportážemi specialistů na mezinárodní lidská práva.

Jefremov stejně jako Chibrin informoval o ruském rabování, kdy vojáci kradli vše, co jim přišlo pod ruku, od konzerv s jídlem po pračky.

Svědek se teď nachází v Mexiku. Doufá, že zde bude v bezpečí a že ho nepošlou zpět na Ukrajinu nebo do Ruska, kde ho označili za zrádce. Nejvíce ze všeho je mu ale podle jeho slov líto ukrajinských lidí, kterým by se chtěl omluvit.