Zásobte se jídlem a nevěřte lživým informacím. Švédsko rozesílá příručku, jak se zachovat ve válce

Občané Švédska by v nejbližších dnech měli do svých schránek dostat instruktážní brožuru, co dělat v případě živelních pohrom, teroristických útoků a především v případě války. Jde o součást širšího programu, který má zemi připravit na případné napadení jiným státem. Dokument uvnitř Stockholm 16:06 22. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Švédska brožura, která radí občanům, co dělat v případě živelných pohrom, teroristických útoků a především v případě války. | Foto: TT News Agency/Pontus Lundahl | Zdroj: Reuters

Brožura je součástí větší kampaně a její text je i v angličtině zveřejněný na internetových stránkách. Na dvaceti stranách jsou popsané instrukce, jak se vybavit pro případ různých krizí, jako je dlouhodobý výpadek elektřiny, tepla a vody nebo v případě teroristického útoku.

Jedna stránka je věnovaná i dezinformacím a cizí propagandě, kterou podle brožury šíří i cizí státy. Nejzajímavější je ale část o vojenském útoku, která vyzývá občany k „totální obraně“. V textu je i výrazný červený rámeček, jehož text říká „V případě napadení jiným státem se Švédsko nikdy nevzdá. Jakékoliv zprávy o tom, že se obránci mají vzdát, jsou falešné.“

Švédsko obnovuje brannou povinnost, zneklidňují ho ruské manévry v Baltském moři Číst článek

Nelze přitom říct, že by zemi v současnosti někdo vyhrožoval. Ministr zahraničí Peter Hultqvist ale v loňském roce vyzýval k větší evropské bezpečnostní spolupráci s tvrzením, že řada států po rozpadu Sovětského svazu příliš polevila ve svém přístupu k bezpečnosti. Nepřímo přitom poukázal na Rusko, které v minulosti opakovaně narušilo švédský letecký prostor, v roce 2013 dokonce simulovalo jaderný útok na Stockholm. Důležité je dodat, že Švédsko je neutrální a není členem NATO, a to i přes to, že se se Severoatlantickou aliancí opakovaně účastní různých vojenských cvičení.

Brožura je součástí větších bezpečnostních plánů. Země letos poprvé od roku 2010 opět zavedla brannou povinnost. Chybí totiž vojáci a dobrovolný vstup do armády nestačí. Nejde ale o všeobecnou vojenskou službu. Každý rok mají být z ročníku, kterému bude 18 let, vybráno 4000 mužů i žen, kteří se musí povinně zúčastnit výcviku. Země také přidává peníze do armády, kde výdaje od roku 1991 klesly z více než 2,5 procent HDP na něco málo přes jedno procento. Švédský premiér také letos oznámil spuštění nové zvláštní jednotky pro psychologickou obranu.

Švédsko je neutrální, a tedy se neúčastnilo ani první, ani druhé světové války. Pokud pomineme vysílání švédských jednotek na zahraniční mise, například do Mali, kde jsou i čeští vojáci, pak poslední válka pro Švédy skončila před více než 200 lety, v roce 1814. Tehdy švédské království bojovalo s Nory o jejich nezávislost. Absence války se objevuje i ve zmiňované brožuře, kde se píše, že Švédsko se dlouho připravovalo na jiné katastrofy a na napadení cizím státem se zapomnělo.