Švédsko nevydá do Pekingu Číňana podezřelého ze zpronevěry, hrozilo by mu mučení

Švédský nejvyšší soud v úterý zamítl žádost o vydání bývalého čínského představitele Čchiao Ťien-ťüna podezřelého ze zpronevěry do Číny. Podle soudu by uprchlíkovi v Číně hrozil trest smrti, mučení či jiné špatné zacházení, které by porušovalo Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv.

Stockholm 15:19 9. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít