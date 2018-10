Švédsko spustí novou krizovou linku. Nikoli pro oběti, ale pro pachatele domácího násilí

Švédsko spustí novou telefonní linku, kam budou moct lidé volat ve spojitosti s domácím násilím. To by nebylo nic divného, i v Česku existuje taková linka - zřizuje ji Bílý kruh bezpečí (číslo je 116 006). Jenže ve Švédsku bude sloužit pachatelům domácího násilí nebo těm, kteří se obávají, že by se jimi mohli stát. Stockholm 16:50 29. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Domácí násilí (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Zprávu o nové lince přinesla švédská verze serveru The Local. Jedná se ale stále o pilotní projekt, který se inspiruje podobnou krizovou linkou spuštěnou už v roce 2006 ve Spojeném království. „Každý rok zavolá okolo 300 tisíc obětí na linku pomoci obětem, ale není žádná zjevná cesta, jak zkontaktovat ty, kteří domácí násilí páchají,“ řekla švédské televizi SVT Christina Ericsonová, která má švédský projekt na starosti.

Pilotní verze vznikla na základě spolupráce okresních vlád měst Skåne a Stockholm. Na lince budou pracovat sociální pracovníci, terapeuti a psychologové, kteří mohou poskytnout odbornou pomoc a přimět pachatele, aby vyhledali další pomoc.

Vyhledat pomoc

„Myslíme si, že ten nápad je skvělý,“ řekl Mikael Wejsfelt, který vede krizové centrum domácího násilí v Malmö.

Linka by rovněž mohla pomoci odstranit pocit studu pachatelů domácího násilí, uvedl Wejsfeltův kolega a sociolog Andreas Hansson. „Tato linka by vyslala signál, že je mnoho lidí, kteří potřebují pomoc a trochu snížit stud, takže lidé budou ochotnější vyhledat pomoc,“ řekl Hansson.

Christina Ericsonová dodala, že pokud budou pachatelé opomenuti, domácí násilí nepřestane být ve společnosti přítomné. „Je velice důležité podpořit ženy a děti, na kterých je domácí násilí pácháno. Ale pokud pachatele úplně vynecháme, míra domácího násilí neklesne. Měli by to být ti, kteří domácí násilí páchají, kteří převezmou zodpovědnost, a pokud to udělají, měli bychom jim nabídnout pomoct,“ řekla Ericsonová.