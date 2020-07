Švédsko zruší doporučení svým občanům necestovat do čtyř evropských zemí, je mezi nimi i Česko

Švédsko od čtvrtka zruší doporučení pro své občany, aby se kvůli pandemii koronaviru vyhnuli cestám do čtyř evropských zemí - Norska, Dánska, Švýcarska a do České republiky. Ostatní omezení týkající se cest do zemí Evropské unie a Británie zůstanou v platnosti do 12. srpna, uvedla podle agentury Reuters švédská vláda.

Stockholm 22:21 29. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít