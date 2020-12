Nárůst nakažených ve Švédsku dosáhl nového maxima. Tamní vláda poprvé doporučuje nosit roušky

Švédsko bude poprvé doporučovat nošení roušek, a to ve veřejné dopravě. Kromě toho na měsíc zavře veřejná zařízení, pokud nejsou nezbytně důležitá, jako například plovárny nebo knihovny. Oznámil to švédský premiér Stefan Löfven. Do švédských statistik v pátek přibylo 9654 nových případů koronavirové nákazy, což je dosud nejvíce, vyplývá ze statistik švédského zdravotního úřadu.

