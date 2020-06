Švédům se nelíbí, že jim hranice do Evropy zůstávají zavřené. ‚Vytvoří to hluboké rány,‘ tvrdí ministryně

Švédové doplácejí na volnější režim, který jejich vláda zaujala v postupu proti koronaviru. Nejenže Švédsko eviduje větší počet nemocných i mrtvých, ale zatímco většina států v Evropě se otevírá, Švédově mají do řady z nich, včetně těch okolních, zavřené dveře. Švédská ministryně zahraničních věcí Ann Lindeová v reakci řekla, že se „skutečně bojí“, jak budou vztahy mezi severskými zeměmi v budoucnu vypadat. Stockholm 7:01 20. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlak švédského národního dopravce Statens Järnvägar ve Stockholmu | Foto: Tim Adams | Zdroj: Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Švédsko se jako jedna z mála evropských zemí rozhodlo neřešit pandemii koronaviru přísnými opatřeními a restrikcemi, ale pouze obecnými doporučeními o tom, jak se mají lidé chovat. Restaurace i kavárny zůstaly otevřeny a děti chodily dál do škol. Nemocí covid-19 se nakazilo více než 53 tisíc lidí a přes 5000 z nich i zemřelo.

Tento přístup vzbuzoval ve světě rozporuplné reakce. Teď se opatření v Evropě postupně uvolňují a hranice se pomalu otevírají. Ne ale pro Švédy. Jsou vnímáni jako riziková země a cestovat tak skoro nikam nemohou.

„V každodenním životě nejsou žádná omezení. Většina lidí se drží stranou, nebo nechodí do práce, pokud se necítí dobře, ale restaurace i bary jsou otevřeny, jenom musí dodržovat určitá opatření,“ popisuje pro iROZHLAS.cz situaci v zemi 23letý student Naman Habtom.

Zároveň ale dodává, že zatímco na začátku koronavirové krize opozice vládu podporovala, nyní už začala být kritičtější. „Hlavně kvůli tomu, kolik lidí zemřelo, protože to číslo je tak vysoké.“

I podpora vlády, která byla během krize velmi vysoká, začala v posledních týdnech klesat. Podle průzkumu státní televize SVT spadla podpora veřejnosti z dubnových 65 procent na 45 procent v červnu. Zároveň ale vládě dlouhodobě vzrostly preference od listopadu o 8,7 procentních bodů.

Jak ale zdůrazňuje zpravodaj Českého rozhlasu ve Stockholmu Jakub Lacký, je důvěra výrazně nižší u ohrožených skupin populace, jako jsou přistěhovalecké skupiny, které jsou koronavirem více zasažené.

A zavřené hranice jsou tak často záminkou ke kritice. „To, že nikdo nechce do země pustit Švédy, je chápáno jako známka toho, že švédská vláda selhává,“ hodnotí situaci Habtom.

Severské země

Některé evropské země Švédy přes své hranice pouští. Mohou například do Španělska, Chorvatska, Francie, Polska a částečně i do Řecka.

Skandinávské státy mají mezi sebou tradičně nadstandardní vztahy, ať už se to týká politické, ekonomické či kulturní spolupráce, podobné například česko-slovenským. Teď si navzájem otevírají hranice, Švédy ale do zemí pouštějí jen opatrně a pomalu.

Jak emailem pro iROZHLAS.cz vysvětlila mluvčí švédského ministerstva zahraničí Catarina Axelssonová, 30. června ministerstvo zruší doporučení necestovat do několika zemí Schengenského prostoru; například Belgie, Chorvatska, Francie, Řecka, Itálie, Lucemburska, Portugalska, Španělska, Švýcarska nebo na Island.

„Uvědomuji si, že je to velké zklamání. Ale restrikce staví na objektivních kritériích, která jsou pro všechny stejná,“ cituje server Euronews norskou premiérku Ernu Solbergovou. „Pokud bychom otevřeli příliš rychle, mohla by se infekce vymknout kontrole.“

Stejně se na situaci dívá i česká strana.

„Situace se změní ve chvíli, kdy ukazatele Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí, ze kterého vychází semafor ministerstva zdravotnictví, budou lepší a Švédsko se dostane na seznam těch tzv. bezpečných zemí. Pak pro něj bude platit pravidlo stejně jako pro Německo nebo pro Slovensko, takže cizinci z něj i za účelem turismu budou moci cestovat,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

Švédsko naopak pro země EU, ani pro Švýcarsko nebo například Velkou Británii žádné omezení nezavedlo. To, že hranice do Evropy zůstaly otevřené je součástí jejich nekonvenčního plánu vypořádání se s koronavirem.

„Myslím, že hlavně lidé, co žijí na jihu země, blízko hranic, tak se zlobí. Hodně jich pracuje v Dánsku a žije ve Švédsku, nebo naopak. Hodně té frustrace je způsobeno i tím, že Dánové mohou dál přijíždět do Švédska a pak zase hranici překračovat zpátky bez omezení, ale Švédi ne. Zdá se to nespravedlivé,“ dodává Habtom.

Od 15. června ale už Švédi do Dánska částečně mohou. Zvlášť pokud tam mají rodinu, nebo pokud v zemi pracují. VLády obou zemí navíc mluví o tom, jak cestování mezi zeměmi v následujících měsících umožnit.

Hluboké rány

Švédská ministryně zahraničních věcí Ann Lindeová, místním novinářům řekla, že se „skutečně bojí“, jak budou vztahy mezi severskými zeměmi v budoucnu vypadat.

Pro americkou stanici CNBC pak popsala, že má velmi smíšené pocity.

„Na jednu stranu mezi severskými zeměmi funguje naprosto skvělá kooperace, pokud se jedná o repatriaci občanů, ale na druhou stranu… Myslím si, že ti, kteří pracovali, jako kdyby hranice neexistovaly, čekalo nemilé probuzení do reality. S různými zeměmi se různě zachází a myslím, že pro mnoho lidí toto vytvoří hluboké rány, které bude těžké zahojit,“ podotkla Lindeová.

Švédský premiér Stefan Lofven přístup vlády v neděli obhajoval na stanici SVT. „Postupovali jsme jako všichni ostatní. Zachovávali jsme nákazu v takové rovině, aby ji náš zdravotnický systém zvládl.“

Zároveň dodal, že je příliš brzy na to hodnotit úspěšnost Švédského modelu. Ale Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve čtvrtek prohlásilo, že Švédsko je spolu s Polskem jedinou zemí v Evropě, kde nákaza ještě nedosáhla svého vrcholu.

Paradoxně tak vzniká možnost, že lidé ze států mimo Evropskou unii, jako například Bosny a Hercegoviny nebo Černé Hory, budou v Unii moci volně cestovat, ale Švédům hranice zůstanou dál zavřené. Vnější hranice by totiž měla EU částečně otevřít 1. července.

„Pokud Balkánské země potvrdí vývoj, který mají, a v současné chvíli by všechny spadaly do zelené barvy, tak to skutečně bude tak, že sem budou moci dřív než Švédové,“ doplnila Štíchová.