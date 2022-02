Švédsko zruší většinu opatření proti covidu. Úřady ho chtějí vyřadit ze společensky nebezpečných nemocí

Švédsko od příští středy zruší téměř všechna opatření proti šíření koronaviru. Ve čtvrtek to oznámila premiérka Magdalena Anderssonová. Pandemie podle ní zatím neskončila, posunula se ale do další fáze. Úřad pro veřejné zdraví také navrhuje vyřazení covidu-19 ze seznamu společensky nebezpečných nemocí, to ale musí ještě potvrdit parlament.

