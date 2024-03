Švédsko je opět blíže vstupu do NATO. Předseda maďarského parlamentu podepsal důležitý dokument

Maďarští poslanci schválili vstup Švédska do NATO 26. února jako poslední z 31 členských zemí aliance. Ve stejný den si také po abdikaci Katalin Novákové zvolili nového prezidenta, dosavadního předsedu ústavního soudu Tamáse Sulyoka.

Maďarský parlament dal zelenou přístupu Švédska do NATO. ‚Je to historický krok,‘ řekl premiér Kristersson Číst článek

Do úřadu nastoupí 5. března a očekává se, že jedním z jeho prvních kroků bude právě podpis ratifikačního dokumentu.

Vláda premiéra Viktora Orbána dokumenty ohledně vstupu Švédska do NATO předala parlamentu už v polovině roku 2022, hlasování však dlouho oddalovali poslanci Orbánovy vládnoucí strany Fidesz.

Premiér, který udržuje blízké vztahy s Ruskem navzdory více než dva roky trvající ruské agresi vůči Ukrajině, dal najevo, že vztahy mezi Maďarskem a Švédskem ochladly kvůli tomu, že švédští politici kritizují stav maďarské demokracie a právního státu.

Švédsko podalo přihlášku do NATO společně s Finskem předloni v květnu, tedy krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Finsko se členem aliance stalo začátkem loňského dubna. Vstupu Švédska do aliance vedle Maďarska dlouho bránilo také Turecko, to ale připojení severské země k alianci schválilo letos v lednu.