Švédsko plánuje posílení obrany. Zvažuje zvýšení horní hranice pro odvod bývalých důstojníků na 70 let

Švédsko by mělo zvýšit horní věkovou hranici pro odvod bývalých důstojníků ze 47 na 70 let. Vládě to v pondělí navrhla komise na základě vypracovaného posudku jako jedno z plánovaných opatření na posílení obrany země. Informuje o tom agentura Reuters. Stockholm 20:33 14. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Švédsko by mělo zvýšit horní věkovou hranici pro odvod bývalých důstojníků ze 47 na 70 let | Foto: Ints Kalnins | Zdroj: Reuters

Změna by znamenala, že bývalí důstojníci ve věku do 70 let by mohli být v případě potřeby povoláni zpět do vojenské služby. Švédské ozbrojené síly by mohly povolat zpátky do služby ty, kteří byli dříve zaměstnáni jako profesionální důstojníci nebo byli důstojníky v záloze, uvádí komise v posudku, který si nechala vypracovat švédská vláda.

Švédsko má tanky, Finsko vojáky a Dánsko roky zkušeností. Jak ruská hrozba sbližuje severské státy Číst článek

„Do vojenské obrany nyní investujeme velké prostředky. Velká část se zaměřuje na posílení dodávek materiálu,“ řekl v pondělí na tiskové konferenci ministr obrany Pal Jonson.

Vláda rovněž v pondělí uvedla, že prioritami do dalších let bude rozšíření velikosti armády i rozšíření jejích schopností, včetně protivzdušné obrany a zvýšení zásob munice. Nedostatek personálu, především armádních důstojníků a specialistů, je dlouhodobě považován za slabé místo.

Země už v roce 2017 kvůli nejisté bezpečnostní situaci znovu zavedla částečnou brannou povinnost pro muže a ženy. Od roku 2020 Švédsko zdvojnásobilo výdaje na obranu na 2,4 procenta HDP a do roku 2032 je chce zvýšit na 3,5 hrubého domácího produktu.

V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu z února 2022 se Švédsko loni v březnu stalo členem Severoatlantické aliance (NATO).