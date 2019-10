Švédské námořnictvo míří pod zem. Stěhuje velení do vojenské základny, která je vytesaná ve skále

Na ostrově Muskö až do roku 1969 armáda budovala tunely, ze kterých vyvezla přes 1,5 milionu kubíků kamene. Uvnitř je nemocnice, kanceláře, skladiště a kuchyně s kapacitou asi dva tisíce lidí. V ostrově jsou také tunely určené pro velké bojové lodě, které se tam tak mohou ukrývat před bombardováním, a také doky, kde je možné takové lodě opravovat.

Zásobte se jídlem a nevěřte lživým informacím. Švédsko rozesílá příručku, jak se zachovat ve válce Číst článek

Základna byla opuštěná asi 25 let a bude potřebovat modernizaci. Podle odhadů by se tam velení námořnictva mohlo plně přestěhovat zhruba v roce 2022.

Důvodem stěhování je obava Švédska z Ruska. Podle Niklase Granholma z vládní švédské agentury pro obranný výzkum se námořnictvo obává toho, že by Rusko použilo velmi silné zbraně.

Námořnictvo navíc není jedinou částí švédské armády, která se stěhuje. Své velení přestěhovala také pěchota a letectvo ve snaze rozmístit štáby tak, aby nebylo možné je zasáhnout jen jedním útokem. Přesun námořnictva je ale symbolicky nejvýznamnější, vojáci totiž míří do základny, která je symbolem studené války.

Stockholm se Moskvy obává navzdory tomu, že se považuje za neutrální a už přes 200 let nebyl ve válce. Rusko je ale blízko. Švédsko navíc má řadu zkušenosti s ruskými vstupy do vzdušného a námořního prostoru.

Švédsko obnovuje brannou povinnost, zneklidňují ho ruské manévry v Baltském moři Číst článek

Jen třeba v roce 2014 bylo takových incidentů několik. O rok dříve zase Rusko při vojenském cvičení simulovalo jaderný útok na Stockholm. A v roce 1981 sovětská ponorka třídy Whiskey uvízla na útesu ve švédských vodách, jen asi 10 kilometrů od velké námořní základny Karlskrona a to v době vojenského cvičení.

Švédsko po rozpadu Sovětského svazu podobně jako další země snížilo své investice do obrany. To se změnilo po ruské okupaci Krymu, kdy Stockholm začal opět více podporovat svou armádu. Příští rok by mělo Švédsko do obrany investovat asi 120 miliard korun, to je necelý dvojnásobek toho, co letos dává Česká republika, která má zhruba stejný počet obyvatel.

Švédsko ani sousední Finsko nejsou v NATO, obě země ale mají se Severoatlantickou alianci kompatibilní armádu a pravidelně se účastní společných vojenských cvičení. V obou zemích také platí nějaká forma povinné vojenské služby. Ve Finsku do ní nastupují všichni muži starší 18 let, Švédsko nabírá jen několik procent lidí.