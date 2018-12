Ve Švédsku obžalovali trojici ze Střední Asie z plánování teroristického útoku. Muži obvinění odmítají

Tři muže z Kyrgyzstánu a Uzbekistánu obžalovali ve Švédsku z plánování teroristického útoku. S odvolání na státní zastupitelství ve Stockholmu o tom ve čtvrtek informovala agentura Reuters. Trojice spolu s dalšími třemi muži ze stejných, převážně muslimských středoasijských zemí čelí také obvinění z financování teroristické organizace Islámský stát (IS). Stockholm 19:27 27. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letos v červnu švédský soud poslal na doživotí do vězení Uzbeka Rakhmata Akilova, který vjel loni 7. dubna ukradeným nákladním vozem na rušnou nákupní třídu ve Stockholmu a zabil pět lidí. | Zdroj: Reuters

„Tři (z obviněných mužů) si opatřili a skladovali velké množství chemických látek a dalších věcí, aby mimo jiné zabíjeli a ubližovali jiným lidem,“ uvedla prokuratura ve Stockholmu. „Pokud by byly teroristické útoky spáchány, vážně by to Švédsku ublížilo,“ dodala.

Podle švédského listu Aftonbladet se u zadržených našlo mimo jiné více než půl tuny chlornanu vápenatého, který se v minulosti používal při výrobě takzvaných chlorových bomb, sto kilogramů hydroxidu draselného či sto litrů kyseliny sírové. Spolu s chemikáliemi se našly také plynové masky, vysílačky a dva bajonety.

Pět obviněných je ve vazbě, šestý na soudní proces čeká na svobodě. Všech šest mužů obvinění odmítá.

Letos v červnu švédský soud poslal na doživotí do vězení Uzbeka Rakhmata Akilova, který vjel loni 7. dubna ukradeným nákladním vozem na rušnou nákupní třídu ve Stockholmu a zabil pět lidí. U soudu Akilov, který ve Švédsku požádal před spácháním činu o azyl, prohlásil, že chtěl potrestat skandinávské království za účast v mezinárodní koalici proti IS.

Podle listu Aftonbladet byl nejméně jeden z šestice nyní obviněných mužů v minulosti s Rakhmatem v kontaktu.