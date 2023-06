Ankara nepodpoří vstup Švédska do NATO. Nejdřív musí přestat protiturecké demonstrace

Ankara nepodpoří vstup Švédska do Severoatlantické aliance, pokud neustanou protiturecké protesty ve Stockholmu. Řekl to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v souvislosti s červencovým summitem NATO ve Vilniusu. Turecko blokuje vstup Švédska do aliance už 13 měsíců, dodává AFP.

