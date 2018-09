Švédové se střídali ve správě twitterového účtu země, došlo na udržitelný rozvoj i na Židy

Unikátní projekt pojmenovaný „Kurátoři Švédska“ tento týden skončil a twitterový účet Sweden, pod nímž mohli svou zemi Švédové reprezentovat, se vrací do rukou Svenska institutet, úřadu pro propagaci země. Za dobu fungování projektu úřad vybral 356 různých občanů, kteří napsali téměř 200 tisíc tweetů. Praha 18:24 30. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Švédové mohli za svou zemi vystupovat na twitteru (ilustrační foto). | Zdroj: Smartmockups.com

„Fungovalo to velmi dobře, po těch sedm let to bylo velmi populární a každý týden jsme měli nového kurátora,“ vysvětluje Radiožurnálu Anna Rudelsová, ředitelka oddělení digitalizace a komunikace Svenska Institutet, který se o projekt Kurátoři Švédska stará.

Téma: Stockholm a technologie pro udržitelný rozvoj

O tom, kdo bude správcem twitterového účtu, rozhoduje komise, která vybírá z nominací: „Dostanou od kohokoliv nominaci a pak vybírají s ohledem na nějakou diverzitu, muže, ženy, různé věky a profese. A také chceme, aby byli zaběhlí na twitteru.“

Twitterový účet Sweden, pod nímž mohli svou zemi Švédové reprezentovat, se vrací do rukou Svenska institutet. Příspěvek Jakuba Luckého.

Neplánovaně se tak ke švédskému twitterovému účtu letos v létě dostal i Marco Lucisano, zástupce ředitele švédských výzkumných center RISE. „Já jsem se sám nepřihlásil. Jen jsem jednou dostal email, jestli chci být kurátorem a já odpověděl ‚ano‘,“ říká Lucisano.

Nominovala ho pravděpodobně jeho kolegyně, aniž by o tom věděl, ale i tak nepřemýšlel a nabídku rovnou přijal. Vše věděl s asi měsíčním přesahem a mohl se tak připravit.

„Neměl jsem vysloveně plán, ale chtěl jsem psát tweety o dvou nebo třech tématech a pak reagovat na to, jaký budou mít úspěch. Takže nakonec jsem se soustředil na dvě témata: Stockholm a technologie pro udržitelný rozvoj,“ dodává Lucisano.

Správcem účtu byl letos v létě během své dovolené a tak spoustu času strávil s fotoaparátem po Stockholmu, aby své příspěvky doplnil pěknými fotkami. Velmi spokojený byl i s reakcemi, které dostal: „Překvapilo mě, že byla poměrně vysoká úroveň odpovědí. Často navíc na tweety, u kterých bych to nečekal. Spíš jsem čekal nějaké internetové vtípky a to se vlastně nestalo.“

Celkově byl Marco se svým správcováním švédského twitterového účtu spokojen, od jednoho z komentujících navíc dostal tip na vylepšení jedné z technologií, který posléze skutečně využil ve svém zaměstnání.

‚Proč mají někteří lidé problém se Židy?‘

Ne každý kurátor se ale zaměřil na svou práci, v roce 2012 například vzbudila velký zájem sedmadvacetiletá Sonja, která napsala, že nechápe, proč mají lidé problém se Židy. Rozpoznat podle ní jdou jen podle obřízky a ani tehdy si člověk nemůže být jistý.

Pravidla pro kurátory jsou podle Anny Rudelsové velmi volná: „Samozřejmě nesmíte psát žádné nenávistné komentáře, musíte se k ostatním a jejich názorům chovat s respektem. A jinak si vlastně můžete psát, co chcete, protože to je vlastně smyslem celého projektu.“

Projekt podle ní nekončí kvůli kontroverzím, ale proto, že Institut hledá nové formy propagace země: „Je zřejmé, že geografický dopad projektu je omezený, dosahujeme k lidem ve Spojených státech, Velké Británii a Švédsku. A protože je naší misí propagovat Švédsko co nejšířeji, chceme se dostat k ještě více lidem.“

Co přesně Kurátory Švédska nahradí, není jasné. Projekt ale získal takovou oblibu, že se uchytil i v zahraničí. Finsko tak provozuje účet „Lidé z Finska“, který funguje obdobným způsobem.