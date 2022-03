Švédská premiérka odmítla výzvy opozice k podání žádosti do NATO, vedla by podle ní k růstu napětí

Švédská premiérka Magdalena Anderssonová v úterý odmítla výzvy opozice, aby země vstoupila do Severoatlantické aliance. Švédská žádost by s ohledem na válku na Ukrajině podle premiérky vedla k růstu napětí a destabilizaci severní Evropy, informovala agentura Reuters. Švédsko není členem NATO, kvůli ruské invazi se ale veřejné mínění obrátilo ve prospěch členství v této obranné alianci. Stockholm 20:00 8. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně švédské vlády Magdalena Anderssonová | Foto: Adam Ihse | Zdroj: Reuters

„Pokud by se za nynější situace Švédsko rozhodlo poslat přihlášku do NATO, vedlo by to k další destabilizaci této části Evropy a růstu napětí,“ uvedla Anderssonová.

„Opakovaně a jasně říkám, že pro bezpečnost Švédska a bezpečnost této části Evropy je nejlepší, aby měla vláda dlouhodobou, stálou a předvídatelnou politiku a tomu věřím i nadále,“ dodala politička.

Švédsko se nezapojilo do žádného válečného střetu od roku 1814 a svou zahraniční politiku vystavělo na neúčasti ve vojenských aliancích, připomíná Reuters. V posledních letech ale utužilo své vztahy s NATO.

Proti členství Švédska i Finska v alianci se staví Rusko. Moskva varovala, že vstup obou zemí do NATO by měl „vážné vojenské a politické důsledky“.

V průzkumu zveřejněném v pátek v listu Aftonbladet se 51 procent dotazovaných Švédů vyslovilo pro vstup do NATO. V lednu stejně odpovědělo 42 procent lidí. Počet lidí, kteří jsou proti vstupu do aliance, klesl z lednových 37 procent na současných 27 procent.