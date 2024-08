Svět stojí nad propastí. NATO nestačí, musíme demokratické země víc spojit, je přesvědčený Kolář

Praha od pátku hostí prestižní mezinárodní bezpečností konferenci Globsec 2024, na které se představuje hned několik úřadujících prezidentů a premiérů, šéfka Evropské komise i významní kapitáni světového byznysu. „Musíme globální liberálně demokratický svět mnohem více spojit,“ komentuje pro Český rozhlas Plus v pořadu Osobnost Plus význam konference Petr Kolář, prezidentův poradce a předseda přípravného výboru pražského summitu. Osobnost Plus Praha 19:33 31. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Svět stojí nad propastí, věří Kolář. „Pokud by se stalo, že dojde k nějakému střetu, tak to potom bude mít celosvětový globální dopad. A ti, kteří střet vyvolají, si to možná neuvědomují, ale doplatí na to nakonec také,“ varuje v pořadu Osobnost Plus.

Jako největší hrozbu vidí Rusko. „Oni mají v sobě jakousi zvláštní vůli k mesianismu. To je něco, co se ruskou historií táhne už od pádu Byzance,“ říká.

„To, že se to někomu nelíbí, tomu oni moc sluchu nedopřávají. To vidíte vždycky, když někam vpadnou. Ne že někam vpadli, oni jedou pomáhat! Většinou přichází zachraňovat nebo denacifikovat,“ popisuje.

Západní svět měl ale podle Koláře problém s vnímáním Ruska jako hrozby. Když se k moci dostal současný prezident Vladimir Putin, mnohé západní elity ho viděly jako naději. „Všichni jsme v něm měli vidět novou krev, nový vítr, partnera. A pan Putin si nás celou dobu testoval,“ myslí si prezidentův poradce.

„Když přebíral administrativu od Borise Jelcina, tak publikoval článek, kde psal o tom, jak si představuje Rusko na prahu nového milénia. Mluví o tom, že Rusko musí přežít jedině jako velmoc,“ popisuje Putinovu vizi.

Jak čelit bouři?

Podle prezidenta organizace Globsec Róberta Vasse „čelíme největší krizi mezinárodního pořádku od druhé světové války. Tato bouře má potenciál zásadně oslabit základy našich institucí.“ Kolář dodává, že odpovědní lídři musí pochopit, že už je nejvyšší čas se bránit.

„My máme naštěstí něco, co jsme nikdy předtím v naší historii neměli,“ pokračuje. „Severoatlantická aliance je garantem naší bezpečnosti. Stále platí článek pět Washingtonské dohody: jeden za všechny, všechny za jednoho.“

To podle něj ale už nestačí. „Musíme globální liberálně demokratický svět mnohem více spojit. Autokrati se spojují. My musíme taky. Vidíme, jak si oni pragmaticky jdou naproti. A my do toho musíme mnohem víc zatáhnout všechny naše demokratické spojence,“ vysvětluje význam konference Globsec 2024.

Mnoho západních zemí má problémy s vnitřními problémy, míní Kolář. „Po posledních volbách se najednou více Německo i Francie soustředí na své vnitřní otázky,“ poukazuje.

Studená sprcha

Západ podle Koláře prožil díky Putinovi probuzení. „Studenou sprchou, kterou globálnímu Západu dal, nás do té míry probral. Takže jsme dokázali něco, co předtím bylo téměř nemyslitelné. Spojili jsme se a fungujeme docela dobře společně,“ hodnotí pozitivně vývoj posledních let.

Bezpečnost evropských států je ale ohrožena tím, že nadšení pro podporu Ukrajiny ve válce z některých států postupně vyprchává. „To je ta blížící se bouře, kterou se teď musíme snažit zastavit. Jestli se nám to povede, to je otázka,“ vysvětluje Kolář.

„Jde o to, aby se ti, kteří jsou přesvědčenými demokraty a jsou odpovědní a chápou, že svoboda je primárně odpovědnost, ze všech sil snažili zvrátit vývoj, že volby vyhrávají často strany, které jsou založeny na xenofobii, nenávisti, populisté se zmocňují vlád,“ předává varování pro západní svět.

Kteří evropští lídři jsou podle Koláře ideální do krize, ve které se teď nachází? Jak by se na postu prezidenta Spojených států chovali Kamala Harrisová a Donald Trump? A jak spojit zelenou budoucnost a zbrojení? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus v audiu na začátku článku.