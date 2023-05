Světlana odjela z Pardubic zachraňovat životy na frontě. ‚U Bachmutu to bylo nejhorší,‘ vzpomíná

Do Čech se Světlana Spilka přistěhovala s maminkou, když jí bylo devět let. Přes prázdniny se naučila tak dobře česky, že mohla pokračovat na běžné základní škole. Vystudovala střední zdravotní školu a nastoupila do Pardubické nemocnice.

Jako zdravotní sestra pracovala i v Anglii. „Po roce jsem se vrátila, protože jsem chtěla zkusit něco jiného. Slyšela jsem o chrudimských výsadkářích a myslela jsem si, že by mne to bavilo,“ vzpomínala Světlana Spilka.

Do jejích příprav ale vstoupila ruská invaze na Ukrajinu. „Neváhala jsem dlouho a už čtvrtý den stála na slovensko-ukrajinských hranicích. Moje maminka tam byla taky, namířeno jsme ale měly opačnými směry,“ vyprávěla zdravotnice Světlana.

Světlana Spilka pracuje jako paramedička v samé blízkosti fronty u Bachmutu. „Jako holka jsem tam jediná,“ říká 25letá dívka s tím, že na jejím úseku fronty patří k těm mladším. Má svůj záchranářský tým, který vyjíždí k vojákům zraněným na frontě.

„Jsme pořád na vysílačce připraveni k výjezdu. Mám přezdívku Šamanka, takže když slyším své jméno ve vysílačce, okamžitě reaguju. Určím, kdo pojede, většinou řidič a dva medici. Oblečeme neprůstřelné vesty, helmy a batohy s výbavou a jedeme. Čím méně výjezdů, tím lépe pro všechny,“ směje se Světlana Spilka.

A jaké jsou plány pětadvacetileté Světlany? „Až Ukrajina vyhraje a já se vrátím domů, dám si chvíli odpočinek a urovnám si myšlenky. K výsadkářům už nechci. Když jsem tam na vlastní oči viděla, co válka přináší za bolest, mezi vojáky už nechci. Mohla bych dělat instruktorku taktické vojenské medicíny, ale možná si raději otevřu kavárnu.“

