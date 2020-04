To nejhorší svět v boji s koronavirem ještě čeká, řekl šéf Světové zdravotnické organizace

Pandemie nemoci covid-19 není překonaná, to nejhorší svět stále ještě čeká. V pondělí to podle agentury AP prohlásil šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Varování Tedros vyslovil v době, kdy řada států včetně těch evropských začala karanténní opatření uvolňovat.

