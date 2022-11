Bělorusové by proti Ukrajincům rozhodně nebojovali, říká vůdkyně opozice Cichanouská

Režim Alexandra Lukašenka, který je z ekonomického pohledu zcela závislý na Moskvě, plně podporuje ruské tažení na Ukrajině. Rusko na oplátku Bělorusům nabídlo k jejich dluhu čítajícímu skoro jeden a půl miliardy dolarů výhodnou úrokovou sazbu. Zapojí se Bělorusko do války proti Ukrajině? A jak situaci vnímá běloruská opozice, která ve válce stojí na straně Ukrajiny? Také na to odpovídala v Interview Plus opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská. Praha 20:21 21. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Svjatlana Cichanouská, lídryně běloruské opozice | Foto: Anna Urbanová | Zdroj: Český rozhlas

„Musím říct, že je to ostuda nelegitimního režimu v Bělorusku, že řada zemí, se kterými sousedí, musela vybudovat zdi na hranicích. Nejprve to bylo Polsko, pak Litva a nyní Ukrajina. Je to, jako kdyby vznikala nová železná opona. A pro nás Bělorusy, kteří jsme přesvědčeni, že naše země patří do rodiny evropských zemí, je samozřejmě nepříjemné sledovat, jak je Bělorusko obkličováno zdmi,“ říká vůdkyně běloruské exilové opozice Svjatlana Cichanouská.

Na druhou stranu je podle ní pochopitelné, proč zmíněné státy zdi na hranicích stavějí. V případě Ukrajiny jde především o snížení rizika napadení ruskou armádou pozemní cestou.

„Doufám ale, že jednoho dne budou všechny tyto zdi strženy. Nemám na mysli jen jejich fyzickou likvidaci, ale to, že vztahy mezi demokratickým Běloruskem a ostatními evropskými zeměmi budou bez jakýchkoli zdí,“ dodává.

Postoj Bělorusů k válce

Podle Cichanouské jsou Bělorusové proti zapojení do války na Ukrajině na straně Ruska.

„Tato možnost snad existovala už na začátku války a my jsme okamžitě zahájili kampaň, ve které jsme se snažili přesvědčovat naše vojáky, aby se nezapojovali. No a nyní, když vidíme, že ruská armáda na Ukrajině nevítězí, ale naopak skoro na všech místech prohrává, tak je možnost zapojení běloruské armády skoro nulová,“ míní Cichanouská.

Existuje však možnost, že bude prezident Lukašenko chtít pod tlakem a v zájmu prokázání loajality k Putinovi vydat rozkaz k zahájení bojů proti Ukrajincům.

„On si je vědom, že v takovém případě by běloruští vojáci dezertovali, skrývali se, utíkali, přidávali by se k druhé straně. Rozhodně by ale nebojovali proti Ukrajincům. Zaprvé nemají motivaci, nechtějí bojovat proti národu, který je nám tak blízký. A pak také vědí, že nejsou dobře vycvičení, nejsou dobře vybavení a byli by použiti jen jako ‚kanónenfutr‘, potrava pro děla,“ vysvětluje Cichanouská.

Lukašenkova pozice vůči Rusku

Podle Cichanouské jde mezi Putinem a Lukašenkem především o situační přátelství, kdy se oba vůdci navzájem využívají.

„V tuto chvíli potřebuje Lukašenko Putina jako jediného podporovatele jeho moci. Dostává politickou i ekonomickou pomoc. A Putin potřebuje Lukašenka, protože potřebuje naše území, a pro Putina je to velmi výhodné, protože Lukašenko bezpochyby poskytne vše. Infrastrukturu, lidi, nemocnice pro léčení ruských vojáků. Poskytne i území pro odpalování raket,“ popisuje.

Výhodou blízkého spojenectví s Putinem je pro Lukašenka levná ropa a plyn, na druhou stranu však Bělorusko Rusům dluží téměř jednu a půl miliardy dolarů, které není schopné splácet.

„Lukašenko tedy platí za tu levnou ropu a plyn naší nezávislostí. Já jsem si jistá, že s dobrým vedením by se naše země dokázala dostat ze závislosti na Rusku. Zajisté můžeme mít vztahy, které budou prospěšné pro obě strany, ale pochopitelně ne s touto vládou, která je nyní v Moskvě, a jejími imperiálními ambicemi,“ dodává Cichanouská.

Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu. Moderuje Jan Bumba.