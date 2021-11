Švýcarsko omezuje vstup Čechů do země. Každý musí mít negativní test a nastoupit do karantény

Švýcarsko nově nebude brát ohled na dokončené očkování nebo prodělání nemoci covid-19.

„Při vstupu do země musí každý cestující z České republiky předložit negativní test a nastoupit 10denní karanténu bez možnosti jejího zkrácení,“ informovalo ministerstvo zahraničí.

„O zpřísnění pravidel Švýcarsko bohužel dopředu neinformovalo,“ upozornil ministr zahraničí v demisi Jakub Kulhánek.

‼️Švýcarskoomezuje od DNEŠNÍHO VEČERA 20.00 vstup občanů ČR na své území bez ohledu na očkování.Při vstupu do země musí každý cestující z ČR předložit negativní test a nastoupit 10denní karanténu bez možnosti jejího zkrácení.Podrobnosti budou po 20.00 na webu @CzechEmbassyCH‼️ — Czech Embassy Bern (@CzechEmbassyCH) November 27, 2021

Důvodem zpřísnění pravidel je nová mutace omikron. Hygienici totiž od soboty prověřují první možný případ této nové jihoafrické varianty koronaviru v Česku.

„V České republice, Nizozemsku, Spojeném království, Egyptě a Malawi byla zjištěna varianta Omicron. Lidé vstupující do Švýcarska musí při nástupu do letadla a při vstupu do Švýcarska předložit negativní test na covid-19 a musí být v karanténě po dobu 10 dnů,“ upřesnilo na twitteru velvyslanectví Švýcarska v Česku.