Švýcarsko jako poražená země? Populace stárne, každá třetí firma má potíže se zaměstnanci

„Kvůli stárnutí populace budou v nadcházející dekádě chybět statisíce schopných zaměstnanců, a nezmění to ani skokový nárůst imigrace,“ obává se Neue Zürcher Zeitung.

„Švýcarsko se dnes snaží především o to, aby odradilo zahraniční firmy a zahraniční pracovní síly. To se nám ale jednoho dne vymstí. Konkurenční boj o schopné zaměstnance už ve světě probíhá a Švýcarsko z něj může vyjít jako poražená země.

„Letos přišlo do Švýcarska v prvním pololetí tak málo cizinců jako v roce 2005. Zároveň ekonomický růst zvýšil šance unijních obyvatel na nalezení práce doma, a tak se mnozí obracejí ke Švýcarsku zády,“ píše Neue Zürcher Zeitung. Platí to hlavně pro Německo, kde je dnes nezaměstnanost nižší než ve Švýcarsku. Ale oživení registrují i trhy práce ve Španělsku a Portugalsku, a tak ani odtamtud nepřichází mnoho lidí.

„Do značné míry je to pochopitelné, protože v dobách, kdy hospodářský cyklus míří k propadu, se cizinci do země nehrnou. Spolková rada se však ještě více snaží omezit příchod lidí ze zahraničí, a tím si střílí vlastní gól. Země by neměla ztrácet image přístavu pro vysoce kvalifikované odborníky. A nemusí jít jen o firmy jako Google, IBM a Boston Consulting, ale i o inovativní malé a střední podniky,“ uzavírá švýcarský deník.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.