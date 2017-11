Švýcarsko je připravené vstoupit jako mediátor do sporů o Katalánsko i Severní Koreu

Čím víc se spor mezi Madridem a Katalánskem vyostřuje, tím více ubývá možností, jak ho urovnat smírně, dohodou. Švýcarsko je připravené vstoupit mezi znepřátelené strany a vyjednávat. S rolí mediátora má tato země na mezinárodní scéně mnohaleté zkušenosti. Pokud by byl o její služby zájem, chtělo by Švýcarsko urovnávat vyhrocený spor i mezi Spojenými státy a Severní Koreou. Bern 7:43 14. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Švýcarsko má s vyjednáváním bohaté zkušenosti | Foto: SofieLayla Thal | Zdroj: Pixabay

„Švýcarsko vede od 50. let vojenskou pozorovatelskou misi na hranici mezi severní a jižní Koreou,“ říká politolog a profesor basilejské univerzity Laurent Goetschel, také poradce bývalé švýcarské ministryně zahraničí Micheline Calmy-Reyové. Podle Goetschela může pozici Švýcarska kromě toho posilovat i jiná, osobní okolnost. „Severokorejský vůdce Kim Čong-un strávil část dětství v Bernu, kde podle všeho chodil do školy.“

Švýcarsko má se svými diplomatickými službami, kterým říká „dobré služby“, více než stoletou tradici. Sloužilo jako prostředník mezi státy, které přerušily vzájemné diplomatické vazby - jako třeba Spojené státy a Írán. Země se také nabízí jako mediátor v eskalujících konfliktech.

„Obě strany konfliktu s tím musejí souhlasit. Když to jedna ze stran odmítá, Švýcarsko v tomto směru nic nepodniká,“ říká Georg Stein ze švýcarského ministerstva zahraničí, který má na starosti mediační agendu. Švýcarští diplomaté pomáhali vyjednat příměří v Kolumbii mezi vládou a povstaleckou organizací FARC z konce roku 2016.

Nabídka na stole

„Pro mediátora je velmi důležité, že dodržuje základní pravidla. Jedním z nich je diskrétnost.“ K probíhajícím mediacím nebo pokusům o nich tedy Georg Stein neřekne ani slovo. „Bez diskrétnosti nemůže existovat důvěra. Důležitá je také nestrannost. Nesmí vzniknout žádný tlak na jednotlivé strany konfliktu. Nátlak je kontraproduktivní. Mediátor může předkládat návrhy, co by bylo dobré a co může vést ke konkrétním řešením."

Švýcarsko je připravené moderovat i jednání mezi Španělskem a Katalánskem. Barcelona by to uvítala, ale Madrid by s tím musel také souhlasit. „To se zatím nestalo. Španělsko vnímá aktuální konflikt jako interní záležitost a nehledá žádné prostředníky nebo diplomatické služby třetích stran,“ říká politolog Goetschel. To platí i pro americko-severokorejský konflikt. Ochota vyjednávat neexistuje.

V diplomacii je přitom trpělivost klíčová. V minulosti se to potvrdilo mnohokrát. „Švýcarsko ve své historii nikdy nebylo imperiální mocností. Vždy se snažilo na mezinárodní scéně chovat spíše zdrženlivě, nepouštělo se do koalic, drželo si neutralitu. Zároveň se navenek profilovalo jako místo, kde se dá vyjednávat a kde může těmto jednáním pomáhat.“ Švýcarská nabídka tak zůstává na stole.